Ambulatório Escola da Franco Montoro inicia atendimento de pacientes

O novo Ambulatório Escola da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, no Boulevard Bandeirantes, na Vila Pinheiro – 2º Piso, iniciou atendimento na manhã desta segunda-feira, 2 de setembro, e atendeu 11 pacientes. A partir de hoje, o local oferecerá atendimento para toda a população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O trabalho é realizado devido a parceria entre a instituição de ensino e a Prefeitura de Mogi Guaçu por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

A enfermeira e coordenadora do Ambulatório Escola, Graziela Maria Lellis, comentou que para essa primeira semana há uma previsão do órgão atender 82 pacientes. “E com o número de pedidos para as consultas que já estão sendo marcadas, acredito que iremos atender nesse primeiro mês de trabalho cerca de 360 pessoas. Já para outubro esse número saltar para uma média de 440 pacientes”, disse.

De acordo com ela, o início das atividades do Ambulatório de Especialidades da Franco Montoro é de grande importância para o usuários do SUS. “Será mais uma Unidade de Saúde, além do Ambulatório Médico de Especialidade (AME) e o Centro de Especialidades Médicas (CEM) do Hospital Municipal Tabajara Ramos que irá aumentar a disponibilidade de vagas, assim como a agilizar a marcação de consultas, com a missão de oferecer uma assistência de qualidade, com acolhimento e resolutividade”, falou.

Ambulatório

O Ambulatório Escola da Franco Montoro realizará atendimento de consultas e procedimentos de especialidades médicas, que, juntamente com o Ambulatório Médico de Especialidade (AME) e o Centro de Especialidades Médicas (CEM) do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, ampliará a oferta de vagas para os cidadãos. Entre as especialidades médicas estão cardiologia, dermatologia, gastroenterologia, hematologia, otorrinolaringologia e psiquiatria e também o serviço de nutrição.

O trabalho será feito por profissionais graduados e pós-graduados juntamente com os alunos de medicina da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, que se encontram em fase de finalização do curso e sob supervisão direta dos profissionais. O serviço é de assistência à saúde de média complexidade e, por isso, os agendamentos das consultas são feitos como no AME e no CEM, ou seja, o usuário deverá passar por consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima da sua residência, para que tenha um encaminhamento ao especialista.

“Feito isso e após avaliação, exames e a critério médico, se necessário, o usuário será encaminhado para um especialista. Portanto, a consulta será agendada pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, no local onde tiver a disponibilidade para uma vaga mais rápida seja no AME, CEM ou Ambulatório Escola da Franco Montoro”, informou.

Além das especialidades médicas e de nutrição, o local vai contar também com o serviço de psicologia. Neste caso, as pessoas interessadas deverão entrar em contato por meio do e-mail: clinicaescola@francomontoro.com.br

de segunda a sexta-feira no período das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Ambulatório Escola da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro

Local: Boulevard Bandeirantes

Endereço Avenida Bandeirantes, 1.645, Vila Pinheiro – 2º Piso

Telefone: (19) 3861.6606 – opção 8

WhatsApp: (19) 99910.3490 – habilitado apenas para mensagens escritas e sem atendimento de ligações e de mensagens de áudio