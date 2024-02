Guaçu Extreme anuncia evento com grandes nomes do Underground nacional em março

O cenário underground de Mogi Guaçu está prestes a vibrar com mais uma edição intensa do Guaçu Extreme. O evento, marcado para o dia 03 de março de 2024, promete reunir amantes do metal em uma noite única, trazendo bandas renomadas do underground nacional para o palco do Profeta Pub, localizado na rua Vereador João da Rocha Franco, 39, no Centro de Mogi Guaçu, SP.

Rebaelliun e L.A.C na Line-Up: Uma Noite Promissora

O destaque desta edição fica por conta da presença da banda Rebaelliun, originária de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com uma carreira extensa e diversas turnês internacionais no currículo, o grupo promete agitar o público com seu som característico e sua presença de palco marcante.

Outro nome de peso que marcará presença é a banda carioca L.A.C, também conhecida como Lacerated and Carbonized. Com uma trajetória sólida no cenário underground, a banda já conquistou fãs ao redor do mundo durante suas várias turnês internacionais.

Diversidade Sonora com Divulsor, Chaoslace e Cranial Crusher

Além das atrações principais, o Guaçu Extreme trará uma diversidade sonora representada por três bandas de diferentes regiões do Brasil. Diretamente de Curitiba, Divulsor trará sua energia única, enquanto Chaoslace, de Santo André, e Cranial Crusher, de São Bernardo do Campo, prometem agregar ainda mais peso ao evento.

Ingressos à Venda: Garanta seu Lugar Antecipadamente

Os ingressos antecipados já estão disponíveis por R$40,00 através do PIX, com vendas realizadas pelo número (19) 99523-3650. Essa oferta especial é válida até o dia 02 de março de 2024. Para aqueles que preferem garantir a entrada na hora do evento, os ingressos estarão disponíveis na portaria por R$50,00.

Informações Práticas:

Data: 03 de março de 2024

03 de março de 2024 Horário de Abertura: 17:00hs

17:00hs Local: Profeta Pub, rua Vereador João da Rocha Franco n°39, Centro de Mogi Guaçu, SP

O Guaçu Extreme é uma oportunidade única para os amantes do metal vivenciarem uma noite intensa e repleta de boa música. Garanta seu ingresso antecipado e faça parte desse evento que promete ficar marcado na cena underground de Mogi Guaçu.