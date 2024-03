Prefeitura de Mogi Guaçu inaugura Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (CATEA)

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou na manhã desta terça-feira, 26 de março, o Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (CATEA) Dr. José Muniz Júnior, que esteve presente no evento. O novo espaço, localizado na Rua Nunes Pedrosa, nº 339, no Bairro do Lote, reúne em um só local atendimento multidisciplinar para o suporte às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O prefeito Rodrigo Falsetti foi representado pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, que ressaltou a importância do CATEA para a cidade e, principalmente, para as mães que pediam por um atendimento especializado para seus filhos. “Este local foi totalmente preparado para atender e acolher as pessoas com autismo. Esta conquista foi um trabalho realizado por uma equipe engajada e, com certeza, irá trazer uma melhor qualidade de vida para centenas de pessoas e suas famílias”, disse.

O vice-prefeito celebrou a conquista dizendo ser um marco para a saúde de Mogi Guaçu possuir uma unidade tão especial como o CATEA. “Foi um projeto feito em várias mãos. Visitamos outros locais em cidades diferentes e quero dizer que o nosso CATEA não perde para ninguém e ainda seremos referência no atendimento especializado em toda a região, com certeza”, ressaltou ao agradecer o empenho de toda a equipe da Saúde Mental.

O Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista funcionará junto ao prédio do CAPS IJ- Infanto Juvenil. Hoje, 45 crianças já iniciaram o atendimento com o médico neuropediatra e equipe multidisciplinar e outras 50 serão chamadas para uma avaliação. No local, será ofertado atendimento com profissionais especializados: neuropediatra, psicólogos, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fisioterapeuta, enfermeiro e técnico de enfermagem, assistente social, monitores sociais, neuropsicóloga e nutricionista.

Durante a solenidade de inauguração, o secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, enfatizou que o intuito do CATEA é promover atendimento multidisciplinar especializado com práticas baseadas em evidências e programas voltados às necessidades das crianças e suas famílias. “Hoje é um dia memorável, no qual estamos realizando um grande sonho que foi conquistado graças ao apoio do prefeito Rodrigo Falsetti. Buscamos contribuir no desenvolvimento de autonomia, inclusão das pessoas com TEA porque no nosso governo nenhuma pessoa é invisível. E o nosso papel é melhorar a cada dia e cada vez mais a área da Saúde da nossa população”, comentou.

Além do vice-prefeito e do secretário municipal de Saúde, também compareceram ao evento, o presidente da Câmara Municipal, Jéferson Luiz, os vereadores Adriano Luciano Rodrigues, Adriano Batatinha, Natalino Tony Silva, Judite de Oliveira, Lili Chiarelli, Paulinho Pereira e Raphael de Godoy Locatelli, além de secretários municipais, pais das crianças atendidas e demais convidados.