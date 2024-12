Zona Sul: Com capacidade para 2,8 milhões de litros, novo reservatório amplia segurança hídrica 

A inauguração do novo reservatório de água do Parque dos Eucaliptos II, na próxima quarta-feira, dia 18 de dezembro, marca um avanço importante no abastecimento de água da Zona Sul. Com capacidade de armazenar 2,8 milhões de litros, o dispositivo colabora para a segurança hídrica de toda a população da região. E, com isto, vai ao encontro do projeto da Administração Municipal e do SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) de investir em reservatórios acompanhando o crescimento populacional.

Construído pela Target Engenharia Civil e Elétrica, o novo reservatório foi orçado em R$ 2,9 milhões, sendo construído com financiamento do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal. A inauguração se dá seis meses após a assinatura do contrato com a empresa, cumprindo o prazo estimado para o término da obra. A inauguração acontece com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti e do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, além de vereadores e demais convidados.

O superintendente do SAMAE, Mario Antonio Zaia, explicou que o novo reservatório do Parque dos Eucaliptos II vai contribuir para algumas áreas próximas ao bairro, mas também para outros bairros da Zona Sul. Isto porque, a proposta é que um sistema de vaso comunicante permita também que este volume de água chegue à região do Jardim Brasília. “E seguimos em operação com o antigo reservatório que tem capacidade de armazenar 500 mil litros, portanto, chegaremos ao total de 3,3 milhões de litros nos dois reservatórios do Eucaliptos, uma marca significativa”, pontuou.

Vale lembrar que está fase final de elaboração o projeto de outro reservatório de água da Zona Sul, que será construído no Jardim Itacolomy. O novo reservatório terá capacidade idêntica ao do Parque dos Eucaliptos II, ou seja, 2,8 milhões de litros que, somados ao antigo reservatório do bairro atingirão a reserva de 3 milhões de litros. O recurso empregado é fruto de emenda parlamentar do deputado federal Baleia Rossi e o restante de contrapartida da autarquia.

E, além deste importante apoio do deputado federal, o Samae contou ainda com a parceria da Apolo Transportes, empresa que cedeu 460 m² de terreno para construção do reservatório. “Com estes dois novos reservatórios somados aos demais já existentes, o aumento da capacidade de abastecimento da Zona Sul será de cinco vezes, aproximadamente”, detalhou o superintendente do SAMAE.