11 guaçuanos participam da final do Pró Atletismo do Estado de São Paulo

11 atletas da equipe de base do atletismo de Mogi Guaçu vão disputar a final do Pró Atletismo, competição organizada pelo Governo do Estado de São Paulo. A competição acontecerá nos dias 18 e 19 de dezembro, em Pereira Barreto, cidade localizada na região de Araçatuba. O Pró Atletismo é um evento direcionado para atletas com idade entre 11 e 16 anos, sendo dividido em três categorias: 11/12, 13/14 e 15/16 anos.

O Pró-Atletismo tem por finalidade incentivar a prática do atletismo no Estado de São Paulo e favorecer a descoberta de novos talentos para o esporte, valorizando a frequência e, consequentemente, o aproveitamento escolar dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio por meio da prática do esporte.

Para classificar-se para a final, os competidores têm que passar por seletivas que são realizadas de acordo com a região esportiva de cada cidade, como Campinas, Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Baixada Santista, Bauru, Ribeirão Preto, entre outras.

“Disputam a fase final do Estado, somente os campeões de cada região dentro de suas respectivas provas. No nosso caso, pertencemos a região de Campinas”, explicou o técnico da equipe, Simão Pedro Alves Pêgo.

Competição

Na manhã desta terça-feira, 17 de dezembro, Simão Pêgo juntamente com o assistente técnico, Rodolfo Henrique Correa, e os 11 atletas viajaram para o evento. A competição será disputada na pista de atletismo da Sede Poliesportiva, em Pereira Barreto.

São três categorias

11/12 anos

Pedro Peterson Fortunato – salto em altura

Lucas Oliveira Costa – 800 metros rasos

13/14 anos

Dalila Vitória de Carvalho – salto em distância e 75 metros rasos

Noemi Freitas Santos – salto em altura

Otávio Henrique Castro – salto em altura e arremesso do peso

Vinícius Nenati de Souza – 75 metros rasos e 4×100 metros

Vitor Samuel Soares – salto em altura e 4×100 metros

Eduardo Miguel do Prado – 4×100 metros

Jonatas dos Santos – 4×100 metros

15/16 anos

Kainã Passarelo – 100 metros e 400 metros rasos

Jéssica Pereira dos Santos – 1.500 metros rasos

Elenco

A equipe faz parte do projeto Formando Campeões da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). O projeto faz parte do programa da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e conta com o patrocínio da empresa Malhe.

Nesta segunda-feira, 16 de dezembro, os 11 atletas receberam da patrocinadora novos kits de uniformes contendo camiseta regata, shorts, agasalho (blusa e calça) e tênis para competição e ainda camiseta e shorts para treinamento.