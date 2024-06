Você sabe respirar durante os exercícios físicos?

Estimado Leitores.

Para alcançar um bom desempenho a respiração é uma das ferramentas vitais, visando em

melhorias do seu condicionamento físico e saúde. O ato de respirar corretamente durante a

pratica de atividades físicas, faz o oxigênio levar nutrientes para as células e auxilia a musculatura

no momento dos exercícios, pois eles mantem o nível de energia; Durante os exercícios se a

respiração não ocorrer corretamente pode aumentar o risco de quedas e tonturas, além de

diminuir o desempenho, você fadiga muito mais rápido, perde a estabilidade e os risco de você

lesionar é muito maior, gerando um aumento da pressão arterial e risco de infarto e AVC.

– Antes de começar certifique da sua postura correta.;

– Durante a evolução do treino é necessário se conscientizar em inspirar sentindo o

abdômen se expandido (forçando sua caixa torácica para cima) e ao expirar sinta sua

caixa torácica descendo;

– Sincronize os movimentos: Expire no levantamento de peso, inspire no retorno da posição

inicial;

– Controle o seu ritmo para ajustar a respiração, se sentir falta de ar diminua a intensidade;

Praticando você consegue se aperfeiçoar, bom agora com estas preciosas informações você

entendera que tudo é importante inclusive um pequeno detalhe a RESPIRAÇÃO.

Se cuide, se ame

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais…