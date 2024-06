Ladrões de residência são presos em flagrante pela PM no Jardim Santo Antônio

Na tarde desta quarta-feira (27), a Polícia Militar prendeu em flagrante dois indivíduos acusados de furto qualificado em uma residência no bairro Jardim Santo Antônio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de patrulhamento do 26º BPM/I, composta pelos soldados Volpi e Eder, recebeu informações via rádio sobre um possível furto a residência na Rua Santo Antônio do Jardim. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com um dos suspeitos, A.P.T.C., de 29 anos, que ao avistar a equipe policial empreendeu fuga, sendo abordado cerca de 100 metros adiante.

O outro suspeito, J.C.S.M., de 33 anos, conseguiu fugir pulando muros de residências, mas foi localizado posteriormente pela equipe do Grupo de Combate ao Patrimônio (CGP), liderada pelo 3º Sargento PM Floriano, escondido embaixo de um veículo estacionado na Rua Doutor Sílvio de Camargo, a aproximadamente 200 metros do local do crime.

Ambos os suspeitos confessaram o crime, informando que haviam invadido a residência para subtrair objetos de valor. Os bens furtados foram encontrados na garagem da casa, prontos para a fuga. Diante da confissão e do risco de fuga, os suspeitos foram algemados e conduzidos à Delegacia de Polícia de Mogi Guaçu, onde foi registrado o boletim de ocorrência de furto qualificado, devido ao concurso de pessoas e arrombamento.

A proprietária da residência teve todos os seus bens restituídos. Os suspeitos, que possuem antecedentes criminais pela mesma prática delituosa, permanecem presos à disposição da Justiça.