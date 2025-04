PAT divulga 347 vagas de EMPREGO nesta sexta-feira (04)

347 Vagas distribuídas em 79 ocupações

AFIADOR DE FACAS (8273971): Executar afiação de ferramentas de corte, faca etc. Efetuar manutenção preventiva. Demais atividades do setor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE CLASSIFICAÇÃO DE MADEIRA (8303880): Auxiliar na montagem de pallets e embalagens de madeira, auxiliar na limpeza, organização da fábrica. Organiza as madeiras nas saídas das máquinas, carimba e identifica os produtos acabados. Segue padrão de segurança e higiene. Empresa oferece cesta básica, alimentação no local e fretado. Não exige experiência, porém será um diferencial. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental incompleto. AJUDANTE DE EMBALADOR (8324265): Atuar como ajudante geral. Realizar serviços diversos, organizar, deslocar, retocar, polir peças diversas e embalar, entre outras atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Não exige experiência. AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8283649): Vaga para trabalhar em Itapira e região. Necessária experiência na função. Para contratação imediata. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8320226): Ter disponibilidade para viagens longas em todo território nacional, não necessário experiencia, porém será um diferencial. Desejável conhecimento básico em leitura de desenho técnico. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. Empresa oferece vale alimentação, alimentação no local, Vidalink, cartão Seicon, assistência médica/odontológica. AJUDANTE DE OBRAS (8308925): Necessário conhecimento na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (8295578): Ajudar na criação e ajustes de projetos metálicos, incluindo cortes, dobras e montagem de peças. Ter noção de desenho e medidas exatas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB AJUDANTE DE SERRALHEIRO (8290843): Auxiliar o serralheiro e ajudar na fabricação, reparo e instalação, cuidar das ferramentas e do ambiente de trabalho, sendo um braço direito em todas as funções de uma serralheria. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (8274198): Planeja e executa serviços de manutenção corretiva e preventiva. Ser proativo e dedicado. Demais atividades oriundas a função. Residir em Mogi Guaçu. Possuir condução própria. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (8274948): Armador de ferragens na construção civil com ou sem experiência. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. Empresa oferece cesta básica caso o funcionário não tenha falta. AJUDANTE GERAL (8268371): Carregar, descarregar e transportar materiais de construção, preparar canteiros de obras, limpar áreas de trabalho, executar pequenos reparos, limpar máquinas e ferramentas, zelar pela conservação dos materiais, utensílios e equipamentos. Auxiliar pedreiros, carpinteiros, escavar valas, abrir sulcos em paredes ou pisos. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS (8325367): Responsável por verificar autorizações, identificar e encaminhar prestadores de serviços, funcionários e visitantes ao departamento competente. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (8285919): Responsável pela organização, atenção e agilidade, controle de entrada e saída, e separação de materiais. Ter boa comunicação. Necessária experiência comprovada na função de mais de 1 ano. Vaga masculina. Ensino médio completo. Empresa oferece cesta básica. AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL (8305266): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável por efetuar lançamentos e apuração de impostos federais, estaduais e municipais. Necessária experiência na área. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (8274502): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Ter experiência na área de expedição, separação, recebimento e despacho de mercadoria. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B. AUXILIAR DE JARDINAGEM (8286557): Efetuar carregamento, coleta de resíduos verdes, rastelamento e varrição de áreas públicas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LIMPEZA/JARDINAGEM (8274520): Limpeza de pátio, jardinagem e auxiliar serviços em geral quando solicitado. Ser organizado, pontual e responsável. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: A AUXILIAR DE LIMPEZA/SERVIÇOS GERAIS (8319720): Executam trabalhos de serviços gerais, limpeza e lavagem de veículos, limpeza e conservação dos ambientes de trabalho, seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ambiental. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Experiência na função. Empresa oferece cesta básica, vale produtividade, convênio médico/odontológico e seguro de vida. AUXILIAR DE LIMPEZA (8321248): Limpeza de banheiros, cozinha, salão de vendas, sala de treinamentos, manutenção de limpeza da loja. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Empresa oferece convênio médico, PLR, cesta básica, ticket alimentação. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8273994): Classificação de madeiras, vigamento, etc. Ser proativo, interessado e empenhado. Horário de trabalho de segunda sexta das 18h às 03h. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8299794): Exercer função de auxiliar de linha de produção em chão de fábrica. Ter certificado de operador de empilhadeira. Diferencial experiência em indústria de tintas e montagem/desmontagem de máquinas. Vaga masculina. Ter ensino médico completo. CNH: B. empresa oferece alimentação no local, vale transporte e vale alimentação. AUXILIAR DE RECARGA DE EXTINTORES (8273032): Trabalhar na produção de recarga de extintores, serviço pesado. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA (8302659): Familiaridade com ferramentas e parte elétrica/hidráulica. Função exige força. Foco em serviços de ar-condicionado. Vaga masculina, ensino fundamental completo. CNH: B. AUXILIAR EM ELETROMECÂNICO (8268194): Efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos e em efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos e em equipamentos industriais. Conhecimento em grandezas elétricas, medições de isolação e medidas em geral com multímetro. Conhecimento em mecânica, metrologia e interpretação de desenhos técnicos, montagem e ajustagem. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo/técnico na área. BORRACHEIRO (8273137): Responsável pela montagem e desmontagem de pneus de caminhões e máquinas. Alinhamento de rodas raiadas, conserto em pneus e câmaras. Outras atividades do departamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. BORRACHEIRO ALINHADOR (8326628): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Conhecimento em alinhamento de direção, balanceamento de rodas, conserto de pneus a frio e a quente, reparação de câmara de ar, balanceamento, conserto de válvulas e furos. Experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB. Empresa oferece cesta básica, convênio médico/odontológica. CALDEIREIRO (8295221): Conhecimento e interpretação de desenho, material, corte, dobra, etc. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB CALDEIREIRO AJUDANTE (8321946): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Atuar como ajudante de caldeiraria, ajudar na área de montagem industrial. Vaga masculina. Empresa necessita de início imediato. CALDEIREIRO MONTADOR (8321834): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Amplo conhecimento em montagem industrial e caldeiraria. Vaga sexo masculino. Empresa necessita para início imediato. CARPINTEIRO (8308939): Trabalhar na fabricação de formas de montagens. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CHAPISTA DE LANCHONETE (8328184): manipular alimentos, manuseio de chapa a gás e frigideira, realizar montagem de lanches, sucos, drinks e porções. Manter limpeza do local de trabalho diariamente. Boa comunicação, transporte próprio, responsável. Idade de 30 a 45 anos. Empresa oferece 1 folga na semana, 1 folga um domingo por mês, r$138,52 gorjeta paga em folha. R$300,00 vale refeição – cartão Seicon. Refeição no local. CONSULTOR DE VENDAS (8296908): Necessário conhecimento em informática, experiência em vendas. Vendedor de cursos será um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. COSTUREIRA EM GERAL (8312812): Vaga para trabalhar na cidade de Itapira. Costureira e costureira iniciante, não necessita experiência. Vaga feminina. Escolaridade alfabetizada. Empresa oferece cartão alimentação de R $262,50, prêmio de produção, prêmio assiduidade de R$200,00. Convênio médico após experiência, fretado para Mogi Guaçu e Mogi Mirim. COSTUREIRA EM GERAL (8260781): Conhecimento básico em costura (qualquer tipo de máquina). Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA AUTOMOTIVO (8273866): Realizar troca de peças e acessórios elétricos danificados em carretas e veículos de frota. Efetuar testes em equipamentos, cabos e chico. Vivência na área. Residir na região de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (8295369):Atuar como meio oficial eletricista, trabalhar com instalações e manutenções em sistemas de segurança, como alarme, cerca elétrica, circuito fechado de TV, portão eletrônico, entre outros. Possuir disponibilidade para horas extras. Necessário conhecimento de computação e experiência na função. Vaga masculina. Ensino técnico na área. CNH: B. EMPACOTADOR À MÃO (8324742): Responsável por empacotar ou embalar as mercadorias adquiridas pelos clientes, auxiliar no transporte e trazer carrinhos do pátio de volta para loja, atender na consulta de preços, devolução de mercadorias na área de venda conforme abdicação ou abandono pelo cliente. Vaga sexo indiferente. Ensino médio incompleto. ENCANADOR INDUSTRIAL (8295110): Conhecer e interpretar desenhos isométricos, trabalhar com todos os tipos de materiais: ar, água, vapor, esgoto, soluções químicas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB ENCARREGADO DE SUPERMERCADO – LIDER DE SETOR (8325303): Exercer a função de líder de setor em supermercado, responsável por liderar, orientar e acompanhar as equipes e operações de reposição, mantendo todo funcionamento da loja. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. FIEL DE DEPÓSITO – AUXILIAR DE DEPÓSITO (8324911): exercer a função de auxiliar de depósito, responsável por carregar e descarregar mercadorias manualmente ou utilizando carrinho hidráulico, separando e organizando mercadorias nos pallets, abrir e guardar as gaiolas e paletes vazios. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. FISCAL DE CAIXA – AUXILIAR FRENTE DE CAIXA (8324870): Atendimento ao cliente, autorização de cancelamento de compras, verificar e autorizar divergências de preços no sistema, abrir e fechar caixa, acompanhar registro de vendas, realizar sangria/fechamento do caixa, remissão de cupons e notas fiscais. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS (8325249): Responsável por acompanhar a abertura e fechamento da loja, realizar ronda interna e externa em todos os setores da unidade, inibindo ações de furto, desvio e avaria de mercadorias, bem como organizar a entrada e saída de veículos no estacionamento para acompanhamento das movimentações no ambiente. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. FUNILEIRO (8273904): Realizar serviços de funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas, como teto, laterais, assoalhos e outros, corrige peças laterais amassadas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB INSPETOR DE QUALIDADE II (8303737): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Inspecionar, selecionar e retrabalhar peças e componentes conforme critérios pré-estabelecidos. Assegurar que estejam de acordo com o padrão de qualidade descrito em plano de inspeção mantida no posto de trabalho. Preencher ficha de registro de inspeção para se obter os indicadores das atividades. Executar a inspeção conforme demanda dos projetos e solicitação realizada pelo coordenador. Encaminhar relatório de despesas para aprovação e lançamento no sistema. Experiência não será exigida e sim um diferencial. Conhecimentos em informática. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. INSTALADOR DE SISTEMA DE SEGURANÇA (8295307): Instalar sistemas de segurança, como alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso, câmeras. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B LAVADOR DE ÔNIBUS (8287030): Lavagem de ônibus, micro ônibus e Vans, com máquina vap e escovão, polimento, lubrificação e realizar manobras no pátio. Desejável CNH: D, ter 6 meses de comprovação em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. Empresa oferece vale alimentação, seguro de vida, plano médio/odontológico. LAVADOR DE VEÍCULOS (8273965): Atua com lavagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento deles. Possuir veículo próprio. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB LÍDER EM ESTRUTURAS METÁLICAS (8283534):Vaga para trabalhar em Itapira e região. Domínio em estruturas metálicas. Conhecimento em desenho técnico, responsável por coordenar equipes nas atividades, distribuindo e acompanhando o desenvolvimento das tarefas desde a implementação, manutenção e conclusão das mesmas. Contratação imediata, urgente. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. LUBRIFICADOR INDUSTRIAL (8295178): Monitoramento e desempenho de máquinas, paliativos e preventivos, ocorrências em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL (8295708): Inspeção rotineira, diagnóstico e reparos em máquinas e equipamentos industriais. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL (8292898): Realizar atendimento de manutenção corretiva e preventiva na frota de caminhões da empresa, ter conhecimento motor, câmbio, embreagem, sistema de freio, injeção e hidráulico, lubrificação, reparos elétricos, diesel. Experiência de 2 anos na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (8302730): Realizar a instalação, limpeza e reparo de sistemas de climatização e ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino médico completo. CNH: B. MECÂNICO MONTADOR (8295295): Atuar na montagem e desmontagem de máquinas industriais, operação de instrumentos de medição mecânica e ajuste de peças, manutenções corretivas de maquinários de usinagem, hidráulica, pneumática, elétrica e caldeiraria. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA (8295208): Atuar como operador de monitoramento, ter informática básica, boa comunicação, atendimento ao público. Empresa aceita candidatos aposentados, que tenha experiência como porteiro, controlador de acesso ou operador de monitoramento. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8283545): Vaga para trabalhar em Itapira e região. Experiencia em montagem, desmontagem e instalação de estruturas metálicas: Mão francesa, escadas, telhas, mezanino e tubulação de rede de incêndio, etc. Cobertura e fechamento metálico. Para início imediato, urgente. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8327165): Realizar montagem e desmontagem de estruturas metálicas, interpretar desenhos técnicos e fazer soldagem de peças. Vaga masculina. Ensino médio completo. Experiência na função. Empresa oferece cesta básica, vale alimentação e bônus assiduidade. MONTADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (8302062): Trabalhar na cidade de Itapira. Experiência na função, desejável leitura, interpretação e metrologia. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE MÓVEIS AUXILIAR (8323845): Atuar como auxiliar de montagem de móveis, conhecimento em montagem. Vaga masculina. Ensino médio completo. MONTADOR DE PALETES (8173201): Montar paletes, ter conhecimento em meios de medição, entre outras atividades do setor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Empresa oferece benefícios: cesta básica, seguro de vida, alimentação no local, ajuda de custo. MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE (8321351): Experiência em dirigir caminhão pequeno. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: C. Empresa oferece cesta básica, plano odontológico, seguro de vida. MOTORISTA DE ÔNIBUS (8274213): Realizar o transporte de pessoas, fazer a inspeção das condições do veículo, elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecer as leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D. MOTORISTA DE ÔNIBUS (8319553): Motorista de ônibus com experiência comprovada mínima de 2 anos na função, com curso de transporte coletivo. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D. empresa oferece cesta básica, vale produtividade, convênio médico/odontológico, seguro de vida. OPERADOR DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (8273380): Exercer a função de montador de hidrante. Necessário experiência com montagem e manutenção de hidrante. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL (8327337): Trabalhar operando e alimentando máquinas e equipamentos industrias no processo da empresa, seguindo boas práticas de fabricação, período noturno, Escolaridade indiferente, Não exige experiência, Vaga masculina. OPERADOR DE PLAINA (8274081): Operar plaina 4 faces/ desengrosso. Conhecimento em fabricação de batentes, assoalhos, tabeiras aparelhadas em geral, regulagem de máquinas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. OPERADOR DE ROÇADEIRA MANUAL (8286650): Cortar grama, arbustos e vegetação em geral. Manter o local de trabalho limpo e organizado, realizar manutenção preventiva e corretiva da roçadeira. Verificar o funcionamento dos equipamentos e ferramentas utilizadas. Seguir normas de segurança e higiene do trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PINTOR (8273153): Experiência na área de pintor. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PINTOR INDUSTRIAL (8295163): Conhecimento geral em preparação de peças e aplicação das tintas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB PINTOR INDUSTRIAL (8298300): Vaga para trabalhar em Itapira. Responsável por analisar e preparar as superfícies a serem pintadas, calcular a quantidade de materiais para pintura, identificar, preparar e aplicar tintas em superfícies, dar polimento e retocar superfícies pintadas, secar superfícies e reparar equipamentos de pintura. Aplicação de pintura anticorrosiva em estruturas de metal diversas. O profissional precisa ter conhecimento avançado no preparo de superfícies metálicas, tintas e solventes. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB REPOSITOR DE MERCADORIAS (8324669): Responsável pelo abastecimento de mercadorias na área de vendas, acompanhar o fluxo de saída e manter o abastecimento com todas as mercadorias expostas, reabastecer a área de vendas com mercadorias devolvidas ou abdicadas pelos clientes. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. SERRALHEIRO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL (8283639): Vaga para trabalhar em Itapira e região. Experiência em fabricação, instalação e reparos de peças metálicas. Produzir sob medida vigas, escadas, portões e mezanino. Conhecimento em desenho técnico, domínio em soldagem e dobra de chapas e perfis. Para início imediato, urgente. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO INDUSTRIAL (8294402): Conhecimento de matéria-prima, leitura e interpretação de desenhos, trabalhar com cortes, dobras, soldas, etc. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB SERRALHEIRO (8327099): Responsável por fabricar, reparar e instalar estruturas, ter conhecimento técnico de interpretação de desenhos e realizar cortes, furos, dobras e soldas em materiais metálicos. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. Empresa oferece, cesta básica, vale alimentação, bônus por assiduidade. SOLDADOR (8274530): Experiência/curso profissionalizante em solda mig, tig e oxigás. Possuir condução própria. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B SOLDADOR TIG (8295673): Conhecimento em solda Tig, Mig, Mag e Eletrodo revestido, entender e interpretar simbologia, desenhos e material. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB SOLDADOR TIG (8321631): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Conhecimento em solda TIG. Vaga sexo masculino. Escolaridade indiferente. Empresa necessita de início imediato. VENDEDOR INTERNO (8309078): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Experiência em vendas, boa comunicação e atendimento ao público. Vaga sexo feminino. Ensino médio completo. VENDEDOR PORTA A PORTA (8264226): Divulgar serviços da empresa, prospecção de novos clientes com foco na venda consultiva de produtos e serviços, realizar demonstrações dos planos oferecidos, fechar vendas e assegurar a satisfação dos clientes durante todo o processo. Não exige experiência. Vaga sexo indiferente. Ensino médico completo ou cursando. VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) CONTROLADOR DE ACESSO (8274616): Fiscalizar a entrada e saída de veículos e pessoas, direcionar e orientar quanto as dúvidas e necessidades, realizar cadastros. Conhecimento em Excel. Demais atividades oriundas a função. Trabalho 12×36 (Das 18h às 06h). Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 03/04/2025 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.