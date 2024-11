Ciclismo conquista oito pódios no Campeonato Paulista de Contrarrelógio e de Montanha

A equipe de ciclismo de Mogi Guaçu conquistou oito pódios durante o Campeonato Paulista de Ciclismo de Contrarrelógio Individual e de Montanha. A competição ocorreu no sábado, 2 de novembro, em Mairiporã, e o time, que pertence a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), ganhou três medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze, além de outros dois atletas na quinta colocação do pódio.

O ciclista Joaquim Carlos Braga Neto conquistou títulos pela categoria infantojuvenil nas provas de contrarrelógio e de montanha. O guaçuano Fabio Rodrigues Braga Junior também foi medalhista de ouro na prova de montanha e ainda ficou em quinto lugar na prova de contrarrelógio pela categoria juvenil.

Newton de Souza Leite ganhou a medalha de prata na competição de montanha pela categoria D2. O bronze veio com o ciclista Andreson Américo de Oliveira Prado pela categoria iniciantes open e o outro com Valdinéia da Silva Brandino dos Santos no contrarrelógio pela categoria master B, sendo a única mulher medalhista da equipe, que também ficou em quinto lugar na prova de montanha.

Disputa

Na prova de contrarrelógio, um ciclista larga a cada um minuto, pedalando o percurso sozinho, sem poder revezar com outro ciclista e quem fizer o menor tempo é o vencedor. “Nesta prova, literalmente o ciclista briga contra o relógio, porque ele pedala sozinho, tendo que fazer o menor tempo e manter sempre um ritmo forte do início ao fim da prova”, disse o técnico da equipe, Celso Lucas.

Já na prova de montanha, todos os cliclistas largam juntos e o competidor que subir mais rápido é o ganhador. “Para os ciclistas subirem os 5 km de montanha é preciso fazer muita força e exige muito preparo físico, porque em percurso de montanha acima, os atletas mais magros levam uma certa vantagem sobre os demais”, explicou.