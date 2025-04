Prefeitura realiza limpeza de imóvel em condições precárias na Vila São Carlos

A Prefeitura de Mogi Guaçu realiza desde o início do ano uma ação de limpeza que tem como foco principal imóveis abandonados ou em situação de abandono. Nesta terça-feira, 8 de abril, mais um imóvel particular em condições precárias está sendo limpo. Desta vez, a ação ocorre na Rua Conchal, na Vila São Carlos, pelas equipes do setor de fiscalização da Secretaria de Serviços Municipais (SSM).

Até o momento, já foram retirados do local cerca de cinco caçambas com enormes quantidades de lixo e entulhos, que estavam sendo acumulados nos cômodos do interior da casa. Além disso, o imóvel também estava infestado de animais peçonhentos, como baratas e ratos. O imóvel em questão estava sendo habitado por uma mulher. A ação conta com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

O secretário de Serviços Municipais, Fabio Luduvirge, explicou que o serviço de limpeza no imóvel cumpre determinação judicial. “A medida visa garantir a limpeza e a segurança do local, sendo necessária a colaboração das equipes para a remoção de entulho, capina e demais providências indispensáveis à adequada limpeza do espaço”, disse ele ao lembrar que todo o custo com o serviço será cobrado do proprietário, assim como multas poderão ser emitidas ao final do processo.

Ação

Em 2025, essa é a sétima ação de serviço de limpeza que a Prefeitura de Mogi Guaçu realiza em imóveis abandonados ou em situação de abandono. A primeira aconteceu em janeiro em uma casa no Jardim Hedy. Já em fevereiro foram atingidos três imóveis: Jardins Novo II e Igaçaba e Centro. E em março, mais duas nos Jardins Fantinato e Esplanada.