Vereador Luiz Zanco Neto, o Zanco da Farmácia recebe título de cidadão em Estiva Gerbi

Na noite do último dia 21 de novembro, a Câmara Municipal de Estiva Gerbi esteve lotada para a Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Estivense ao vereador Luiz Zanco Neto, o Zanco da Farmácia (MDB). A justa homenagem se deu pelo excelente trabalho em prol da nossa população e contribuído sobremaneira para a criação do Centro de Aprendizagem Metódica Profissional, CAMP, de Estiva Gerbi.

A Solenidade contou com a presença de diversas autoridades , entre eles o vice-prefeito de Estiva Gerbi, Márcio Pavan; o prefeito em exercício de Mogi Guaçu, major Marcos Tuckumantel; e o presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, Jeferson Luís entre outros convidados.

Com a mesa composta, o presidente da Câmara de Estiva Gerbi, Adevanil Moreira, deu início à solenidade. Durante a cerimônia, o presidente recebeu Luíz Zanco Neto e outros homenageados na ocasião para fazerem uso da palavra, seguido por discursos de autoridades e dos vereadores.

A entrega das placas aos agraciados marcou um momento especial da noite, simbolizando o reconhecimento público de suas trajetórias e contribuições significativas para a cidade.

A Sessão Solene reforçou o espírito de gratidão e valorização daqueles que valorizaram para o desenvolvimento da Estiva Gerbi, reafirmando a importância de celebrar os cidadãos que fazem a diferença.