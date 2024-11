Mogi Guaçu recebe Selo de Ouro pelo Compromisso com a Alfabetização

A rede municipal de ensino de Mogi Guaçu alcançou mais um marco importante ao conquistar o Selo de Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). Concedido pelo Ministério da Educação (MEC), o selo é um reconhecimento para as Secretarias da Educação que implementam boas práticas e adotam políticas, programas, estratégias e gestões públicas voltadas ao cumprimento das metas de alfabetização e redução de desigualdades previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) e no CNCA.

O objetivo do selo é garantir a alfabetização de todas as crianças brasileiras até o final do 2º ano da educação básica, sendo concedido em três categorias: ouro, prata e bronze. O resultado foi divulgado no dia 22 de novembro e a cerimônia de premiação está marcada para acontecer no dia 17 de dezembro, em Brasília (DF).

O secretário da Educação, Paulo Paliari, comentou que é gratificante ver o nome de Mogi Guaçu incluído nos 2.425 municípios brasileiros que receberam o selo de ouro pelas boas práticas realizadas no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. “Estamos no caminho certo! Parabéns a todas as equipes técnicas, gestores e professores da rede municipal envolvidos nesse processo”, disse

Para alcançar o reconhecimento, o município passou por um rigoroso processo de avaliação. A análise dos critérios foi conduzida por uma comissão técnica formada por articuladores nacionais e regionais da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa).