Sylvamo abre as inscrições para seu Programa de Estágio e Trainee Master 2025

O programa de estágio conta com 27 vagas e não exige conhecimento do idioma inglês ou experiência prévia de trabalho. Estudantes de Mogi Guaçu (SP) e Luiz Antônio (SP) e região, poderão se inscrever até o dia 22 de setembro.

Já o programa Trainee Master conta com 08 oportunidades e é focado em profissionais com experiência para atuarem em diferentes áreas da Sylvamo.

A Sylvamo (NYSE:SLVM), empresa de papel do mundo e produtora das marcas Chamex, Chamequinho e Chambril, anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio e Trainee Master 2025, no total serão oferecidas 35 vagas. Para participar, os candidatos precisam realizar seu cadastro, até o dia 22 de setembro, no site da vaga selecionada: estágio ou trainee master.

O processo seletivo para estágios conta com cinco etapas no total: inscrições, análise de pré-requisitos, teste on-line, bate-papo com RH e entrevistas on-line. Já a seleção para trainee master, contempla 7 fases: inscrições, análise de pré-requisitos, testes on-line, dinâmicas em grupo on-line com RH, dinâmica em grupo on-line com gestores, entrevistas on-line com finalistas e visita presencial à unidade. Após estas etapas, os selecionados realizam o processo admissional para iniciar suas jornadas na Sylvamo, em janeiro de 2025.

“Na Sylvamo, contamos com equipes e lideranças dedicadas e colaborativas que incentivam o desenvolvimento contínuo das pessoas. A companhia valoriza a pluralidade de ideias e pensamentos e acredita que cada pessoa é única, por isso, promove uma cultura inclusiva e diversa, na qual todas as pessoas se sentem bem-vindas, incluídas e valorizadas. Um time diverso trabalhando coletivamente para atingir um objetivo comum: ajudar a construir a trajetória da empresa de papel do mundo”, afirma Ana Tasca, diretora de Recursos Humanos.

Requisitos Vagas Estágio*

Conclusão de curso entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026;

*Para vagas PcDs não há obrigatoriedade do ano de conclusão.

Não é necessário conhecimento do idioma inglês;

Não é necessário experiência prévia de trabalho;

Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, no modelo presencial, de segunda à sexta-feira;

Cursar aulas no período noturno ou ter disponibilidade de transferência para este período.

Benefícios

Bem-Estar Físico: Assistência Médica e Odontológica, Prótese e Órtese, Fretado, Ginástica Laboral, Clube de Campo (localizado em Mogi Guaçu), Wellhub (Gympass), Restaurante, Vacina contra gripe.

Assistência Médica e Odontológica, Prótese e Órtese, Fretado, Ginástica Laboral, Clube de Campo (localizado em Mogi Guaçu), Wellhub (Gympass), Restaurante, Vacina contra gripe. Bem-Estar Financeiro : Seguro de Vida, Assistência Funeral, Vale Alimentação/Vale Refeição.

: Seguro de Vida, Assistência Funeral, Vale Alimentação/Vale Refeição. Bem-Estar Mental: Apoio Sylvamo.

Apoio Sylvamo. Senso de Pertencimento: presente de Natal para crianças até 12 anos, cesta de Natal, Kit Escolar e Kit Natalidade.

Perfil do estagiário Sylvamo

Ter interesse em aprender e atuar com colaboração;

Agir com responsabilidade;

Ter foco em resultados;

Áreas de atuação | Cursos:

Industrial: Luiz Antônio (SP) Engenharia Mecânica Engenharia Química

Mogi Guaçu (SP) Engenharia Elétrica Engenharia Mecânica Engenharia de Produção Engenharia Química



Tecnologia da Informação: Mogi Guaçu e Luiz Antônio (SP) Tecnologia da Informação e áreas correlatas



Assuntos Corporativos | Comunicação: Mogi Guaçu (SP) Administração Jornalismo Propaganda e Marketing Publicidade e Propaganda Relações Públicas Tecnologia em Comunicação Institucional



Comercial: Mogi Guaçu (SP) Administração Administração com ênfase em Comércio Exterior Propaganda e Marketing Publicidade e Propaganda



Finanças: Mogi Guaçu (SP) Administração Administração com ênfase em Comércio Exterior Ciências Contábeis Economia/Ciências Econômicas



Florestal: Mogi Guaçu (SP) Agronomia Ciências Biológicas Engenharia Ambiental Engenharia Florestal



Industrial Corporativo | Engenharia: Mogi Guaçu (SP) Engenharia Elétrica Engenharia Mecânica



Jurídico: Mogi Guaçu (SP) Direito



Recursos Humanos: Mogi Guaçu (SP) Administração Psicologia Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos



Sourcing | Suprimentos: Mogi Guaçu (SP) Administração Administração com ênfase em Comércio Exterior Comércio Exterior Economia / Ciências Econômicas Engenharia de Controle e Automação Engenharia Industrial Engenharia de Materiais Engenharia Mecânica Engenharia de Produção Engenharia Química Relações Internacionais



Tributário: Mogi Guaçu (SP) Administração Administração com ênfase em Comércio Exterior Ciências Contábeis Comércio Exterior Direito



Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência:

Industrial Corporativo | Engenharia: Mogi Guaçu (SP) Engenharia Elétrica Engenharia Mecânica



Recursos Humanos: Mogi Guaçu (SP) Administração Psicologia Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos



Para se inscrever no Programa de Estágio Sylvamo 2025, acesse aqui.

Requisitos Vagas Trainee

Superior completo (formações entre 2019 e 2023) e/ou com previsão de formação até dezembro de 2024;

Inglês intermediário;

Experiência prévia (podendo considerar período de estágio), sendo: Vagas de Manufatura: experiência em indústria; Vagas do Corporativo: experiência em ambiente administrativo.



Benefícios

Bem-Estar Físico: Assistência Médica e Odontológica, Prótese e Órtese, Espaço Mamães, Programa Gestante, Fretado, Ginástica Laboral, Wellhub (Gympass), Restaurante, Vacina contra gripe.

Assistência Médica e Odontológica, Prótese e Órtese, Espaço Mamães, Programa Gestante, Fretado, Ginástica Laboral, Wellhub (Gympass), Restaurante, Vacina contra gripe. Bem-Estar Financeiro: Adiantamento Salarial Emergencial, Complemento Salarial, Auxílio Creche, Auxílio para Filho(a) com Deficiência Intelectual, Previdência Privada, Empréstimo Consignado, Seguro de Vida, Assistência Funeral, Vale Alimentação/Vale Refeição.

Adiantamento Salarial Emergencial, Complemento Salarial, Auxílio Creche, Auxílio para Filho(a) com Deficiência Intelectual, Previdência Privada, Empréstimo Consignado, Seguro de Vida, Assistência Funeral, Vale Alimentação/Vale Refeição. Bem-Estar Mental: Apoio Sylvamo, Preparação para o Futuro – Seu Melhor Futuro

Apoio Sylvamo, Preparação para o Futuro – Seu Melhor Futuro Senso de Pertencimento: Presente de Natal para crianças até 12 anos, Cesta de Natal, Homenagem por Tempo de Casa, Kit Escolar, Kit Natalidade, Programa de Reconhecimento Especial.

Bem-Estar Interpessoal: Licença Maternidade e Paternidade Estendida.

Perfil do Trainee Master Sylvamo

Ter espírito de liderança e trabalhar em colaboração;

Ter interesse em aprender mais sobre o nosso negócio para desempenhar seu melhor papel.

Áreas de atuação | Cursos:

Manufatura:

Industrial: Luiz Antônio (SP) Engenharia Química Engenharia Elétrica



Mogi Guaçu (SP) e Três Lagoas (MS)

Engenharia Química

Industrial Corporativo | Engenharia: Mogi Guaçu (SP) Engenharia Mecânica



Corporativo:

Comercial/Planejamento Estratégico: Mogi Guaçu (SP) Administração Administração com ênfase em Comércio Exterior Ciência de Dados Comércio Exterior Economia / Ciências Econômicas Engenharia de Controle e Automação Engenharia Industrial Engenharia de Materiais Engenharia de Produção Propaganda e Marketing Publicidade e Propaganda Relações Internacionais Relações Públicas Tecnologia em Processos Gerenciais Tecnologia em Gestão Comercial



Tecnologia da Informação: Mogi Guaçu (SP) TI e áreas correlatas



Supply/Sourcing | Suprimentos: Mogi Guaçu (SP) Administração Administração com ênfase em Comércio Exterior Ciência de Dados Comércio Exterior Economia / Ciências Econômicas Engenharia de Controle e Automação Engenharia Industrial Engenharia de Materiais Engenharia de Produção Engenharia Química Engenharia Mecânica Relações Internacionais Tecnologia em Logística Tecnologia em Processos Gerenciais



Para se inscrever no Programa de Trainee Sylvamo 2025, acesse aqui.