Maior vitrine de lançamentos de flores e plantas no Brasil, Expoflora apresenta mais de 30 novidades em 2024

A maior festa das flores da América Latina, a Expoflora é também a maior vitrine de lançamentos da floricultura nacional, colocando em evidência a produção das Cooperativas Veiling Holambra, Cooperflora e produtores de todo o país. Na 41ª edição do evento – que acontece de 30 de agosto até 29 de setembro, aos finais de semana (sextas, sábados e domingos) em Holambra – mais de 30 lançamentos, entre flores e ornamentais serão apresentados.

O público que visitar a Expoflora 2024 vai encontrar os lançamentos nos jardins espalhados pelo recinto, nos 18 ambientes da Mostra de Paisagismo e também na Exposição de Arranjos Florais. E se algumas dessas novidades saltarem aos olhos, o visitante poderá adquiri-las no Shopping das Flores que conta com os lançamentos e mais de 2 mil variedades de flores e plantas ornamentais.

Entre os destaques deste ano a “Monstera Thai Constellation”, caracterizada por folhas grandes variegadas, com uma mistura de verde escuro com padrões brancos que lembram constelações. Alstroemérias e Lisianthus, flores delicadas e com hastes muito utilizadas em arranjos de festas, agora chegam na versão em vaso. As plantas e folhagens que antes eram comuns em jardins das avós, agora retornam com força em novos tamanhos, formatos e variedades, com destaques para as aglaonemas e os philodendrons, que são plantas fáceis de cuidar e trazem um colorido especial para os jardins.

Monstera Thai Constellation

Terra Viva

Conhecida por sua folhagem única e marcante, que possuem padrões de folhas brancas ou creme com um verde-escuro. Esses padrões variados e irregulares podem lembrar estrelas ou constelações, por isso o seu nome “Thai Constellation”.

É muito escolhida entre os amantes de plantas de interior devido à sua beleza singular. As folhas variegadas adicionam um toque de elegância e exotismo a qualquer ambiente.

Originária da América Central e do Sul, é uma planta que prefere luz indireta. A exposição direta ao sol forte, pode danificar as folhas variegadas. No entanto, ela ainda precisa de bastante luminosidade para manter seu crescimento saudável. Se a planta não receber luz suficiente, as áreas variegadas podem perder sua cor e se tornar predominantemente verdes. Mantenha o solo levemente úmido, regando quando o topo do solo estiver seco ao toque. Evite encharcar o solo, pois o excesso de umidade pode levar ao apodrecimento das raízes.

Ficus Shivereana ou Ficus Elástica Shivereana “Moonshine”

Terra Viva

Os Fícus Elástica fazem parte das plantas que purificam o ar, pois são ótimas para remover as toxinas do ambiente. Todos possuem um visual bem rústico e são ótimas opções para serem cultivadas em ambientes internos e varandas. Tem folhas brilhantes que parecem pintadas à mão. As folhas novas nascem em um tom verde neon e vai escurecendo conforme cresce, ganhando algumas pintas na cor verde-escuro, o que torna o Fícus Shivereana ainda mais especial e único, pois cada folha e cada planta tem sua própria ‘’pintura’’.

Originário na Ásia, a variedade precisa de local bem iluminado, longe da luz solar direta, caso queira deixá-lo em um ambiente interno, que seja próximo de uma janela. Sua rega deve ser realizada de duas a três vezes por semana, ou sempre que o substrato estiver seco. Cuidado para não deixar o substrato com excesso de umidade e água acumulada no vaso. O melhor período para podas é no final do inverno. Produto não comestível.

Orquídea Unique

Terra Viva

Seu nome, Unique, reflete sua característica mais marcante: a singularidade. É uma planta de uma única flor grande, que pode chegar a 14 cm. Essa orquídea é maior que as outras phalaenopsis, pois a energia da planta se concentra em apenas um único botão. A orquídea Unique é exótica, perfeita para diversos ambientes, adicionando um toque sofisticado e elegante.

Originária da Indonésia e Filipinas, é uma flor tropical, que prefere temperaturas entre 18 e 28 graus. A Phalaenopsis não deve receber sol direto e deve ficar em ambiente bem iluminado e ventilado. É necessário irrigar duas vezes por semana com 200 ml de água na raiz e não deixar água acumulada no pratinho, para não apodrecer a raiz. A Phalaenopsis pode ser cultivada em vaso ou amarrada em árvores.

Calathea ornata

Terra Viva

A Calathea Ornata, tem folhas que se destacam pela coloração verde com riscos mais rosados e seu verso avermelhado. Da família das marantas, ela é perfeita para decorar dentro de casa e é fácil de cuidar. A noite suas folhas fecham em formato de oração, um fenômeno natural para não acumular água em suas folhas, já que ela é de regiões tropicais com bastante umidade.

Anthurium Botanic

Terra Viva

A planta possui folhas gigantes, em tom verde com nervuras que deixam as folhas ainda mais especiais e bonitas, algumas possuem até um tom prateado. Planta tropical amplamente apreciado por suas folhas grandes e exuberantes, que são o destaque da planta. Suas folhas são em forma de coração e possuem uma aparência distinta devido às suas nervuras brancas ou prateadas que contrastam com o verde escuro. É valorizado principalmente como planta ornamental devido à sua folhagem impressionante, muito popular entre os colecionadores de plantas de interior devido à sua beleza e singularidade.

Com origem mexicana, é uma planta que prefere luz indireta. É preciso evitar a exposição direta ao sol forte, pois pode danificar as folhas. Mantenha o solo levemente úmido, mas evite encharcar. Regue quando o topo do solo estiver seco ao toque. Evite deixar água parada no pratinho sob o vaso para evitar o apodrecimento das raízes. Mantenha a planta em uma temperatura ambiente entre 18°C e 24°C. Evite exposição a correntes de ar frio ou calor extremo

Antúrio Micra

Terra Viva

O Antúrio tem o poder de purificar o ar. É o menor antúrio do mercado e cabe na palma da mão. Para chegar nesse tamanho foi necessário o cruzamento entre diversas variedades e mais de 10 anos até o seu lançamento. Suas folhas e flores são bem pequenas e sempre vão ficar desse tamanho compacto.

Originário do Brasil, como toda planta tropical, o Antúrio necessita de temperaturas acima de 15º C e meia luz (não pode ficar no Sol direto). Deixar a terra do vaso sempre úmida e aerada, regando de 2 a 3 vezes por semana, sendo que uma delas pode ser feita por cima da planta. Transplantando, conforme o tamanho, o Antúrio pode crescer até a altura de 90 cm.

Rosas Garden

As Rosas Garden estão ganhando mercado, e o que as torna tão especiais é que algumas delas chegam a ter o triplo de pétalas de uma rosa tradicional. Em 2024, novas cores chegam ao mercado ampliando as possibilidades de utilização na decoração.

A primeira variedade introduzida no mercado brasileiro foi a London Eye, depois variedades como a London Bell, London Bridge, Green X-Pression e a Kensington Garden. Seguidas das Rosa Garden Caramel Antike, Rosa Garden Beehive, Rosa Garden Apple Jack, Rosa Garden London Bell e Rosa Garden Romantic Antike. Em 2024. Destaque para as novas cores da Rosa Garden Madagascar.



Blechnum Gibbum ‘Silver Lady

Qualiflora

É uma planta que cresce em forma de árvore. As folhas na cor verde, tem formato de penas e vistosas. Na natureza, pode atingir 120 cm de altura. Originária das florestas quentes e úmidas de Fiji e das ilhas do Pacífico, onde cresce como uma planta de sub-bosque entre as árvores gigantes, a planta funciona muito bem em ambientes internos e, também, ao ar livre, em áreas sombreadas. A rega deve ser frequente para manter o susbtrato levemente úmido.

Aglaonema Tricolor, Aglaonema Karat, Aglaonema Creta

Acosta Plantas Ornamentais

Cor e resistência. São plantas de cores vivas que colorem os jardins e são muito resistentes em ambientes internos. A aglaonema “Tricolor” como o próprio nome diz, caracteriza-se pelas manchas e cores de tons rosados, verdes e brancos em suas folhas. A aglaonema “Karat”, de origem asiática, possui folhas coloridas em tons verde escuro, com manchas rosa avermelhadas, assim como na nervura central. E por fim, a Aglaonema Creta que tem como características a borda da folha e a nervura central avermelhada, contrastando com o verde da folha.

Aglaonemas são plantas que necessitam de meia sombra e muita luz indireta, próxima de janelas. Pouca luminosidade por muito tempo, pode provocar o estiolamento da planta. Toleram o sol da manhã e até mesmo do finalzinho da tarde (a partir das 16h). No calor, há um incremento na frequência de rega (até 2 vezes por semana) e no inverno, um pouco menos já será o suficiente (normalmente 1 vez por semana).

Philodendrom – Pink Princess, Moonlight e o White Wizard

Acosta Plantas Ornamentais

Philodendros são plantas de florestas tropicais ótimas para ambientes internos ou jardins sombreados. São cultivados em estacas e, na natureza, crescem subindo nos troncos de árvore. O Philodendrom Pink Princess é uma espécie de planta exótica que possui folhas de coloração única, apresentando tons de verde escuro e rosa intenso. Já o Philodendrom Moonlight é uma espécie de fácil cultivo, as folhas podem chegar facilmente a 60 cm de comprimento. É uma planta que precisa de meia sombra, solo bem drenável e rico em matéria orgânica.

O Philodendrom White Wizard é uma planta híbrida de folhagem extremamente ornamental e brilhante, com folhas variando em tons de verde muito claro a médio, que se desenvolve em ambientes sombreados. São plantas que precisam de sombra e muita luz indireta, próxima de janelas. No calor, há um incremento na frequência de rega (até 3 vezes por semana) e no inverno, um pouco menos já será o suficiente (normalmente 1 vez por semana).



Gerbera Pastini Puglia

Sítio Cordilheira

As gérberas estão de volta com tudo no mercado em 2024. Um dos destaques, a Gérbera Pastini Puglia tem pétalas desalinhadas e hastes robustas, perfeitas para arranjos.

Ficus Religiosa

Magna Flora

Árvore sagrada no hinduísmo, janaísmo e budismo. Acredita-se que Buda, fundador do budismo, estava sentado sob a sombra de uma Ficus Religiosa quando teve um momento de iluminação. É extremamente decorativo. Pode ser cultivado em sol pleno ou sombra parcial. Pode ser cultivado em todas as regiões do Brasil.

Alocasia Flying Squid

ChengPin

Essa variedade de alocasia se caracteriza por folhas finas sinuosas que garantem a sensação de estarem em movimento. Entre os cuidados, é uma alocasia que precisa de luz. Embora possa tolerar alguma luz solar filtrada, evite expô-la à luz solar direta, pois pode queimar as folhas. Pouca luz pode resultar em crescimento reduzido e folhas menores. Regue bem quando a parte superior do solo estiver seca ao toque.

Dossinia Marmorata

ChengPin

Esta orquídea cresce apenas cerca de 20 centímetros de altura. Suas folhas são aveludadas e com um aspecto de mármore

Aspidogyne Argentea

ChengPin

Ela é uma orquídea de tamanho pequeno a médio, com folhas verdes brilhantes que parecem ter uma textura prateada, produzem pequenas flores brancas.

Villenaorum

ChengPin

Anthurium de crescimento lento, nativo do Peru que prefere ambientes sombreados e úmidos. É uma planta com folhas aveludadas de cor verde clara e com nervuras brancas.

As 4 plantas (ChengPin) são plantas de sombra e que precisam de pouca água para manterem a sua umidade. Elas são plantas que são tóxicas aos pets, podendo causar dor de barriga e até vômito.

Ipomoea BlackSolar Tower

Flora do Jacarandá

A planta trepadeira é ideal para uso em treliças, como topiaria ou em parede vertical.

Fácil para o produtor manter e produzir, pois não precisa de poda

Ipomoea Lime Solar Tower

Flora do Jacarandá

Conhecida como videira de batata-doce, é uma planta trepadeira, tolerante à água/chuva. Possui folhagem colorida, com destaque no verde limão. É uma planta tolerante ao calor.

Heliotropium Arb. Roxo

Flora do Jacarandá

É uma planta de jardim que possui aroma doce e, por ser muito versátil, pode ser usada em todo o tipo de projetos de jardinagem, plantada diretamente no terreno ou em vaso.

Dahlia Moms Special

Happyflower

É uma variedade importada de porte imponente e de floração exuberante. Produz lindas flores brancas com rajados de rosa e lilás. As Dálias são flores encontradas com facilidade nos jardins do Brasil e são muito vendidas nas lojas de flores. O seu aspecto atraente e a facilidade do seu cultivo e manutenção a tornam bastante atrativa para os jardineiros.

Anthurium Clarinervium

SYMPHONY

Suas folhas são largas, grossas e possuem uma coloração verde escura que a torna a planta destaque do ambiente. Seus cuidados são simples, é manter seu solo úmido e em ambiente de luz filtrada. Perfeito para ambientes internos próximos a janelas.

Aglaonemas Kwaksup, Lawan, Diamond Bay e Grenn Frozen

SYMPHONY

Aglaonema é um género botânico da família das aráceas; são nativas das regiões tropicais e subtropicais da Ásia e da Nova Guiné. São plantas herbáceas, perenes que crescem de 20 a 150 cm de altura, encontrados em pântanos e florestas tropicais de Bangladesh, Filipinas e China. São fáceis de cuidar, tendo uma grande durabilidade em ambientes internos. Não precisam de muita água. Novas variedades para este ano são destaque, como a aglaonema Kwaksup que tem folhas verdes e rosadas com nervuras em um tom de rosa mais escuro, a aglaonema Lawan que possuem folhas mais rosadas do que verdes, a aglaonema Diamond Bay que possui dois tons de verde trazendo um desenho único no meio da folha, e a aglaonema Green Frozen com folhas mais rosadas emolduradas de verde.

Anthurium scherzerianum (rabinho de porco)

SYMPHONY

O Anthurium scherzerianum, mais conhecido como rabinho-de-porco, é nativo da Costa Rica. Sua inflorescência é retorcida, fazendo jus ao seu nome popular, e possui um tom avermelhado.Seus cuidados são simples, apenas manter o solo úmido, melhor que isso é manter as folhas úmidas, pulverizando água nas mesmas. Deixe em ambiente de luz filtrada, com muita claridade natural. Perfeito para ambientes internos próximos a janelas.

Alstroeméria de vaso

LIBERTY FLOR

É originária do Brasil, Chile e Peru. Outra flor utilizada majoritariamente como flor de corte, a Alstroeméria agora pode ser cultivada também em casa. Precisam de pleno sol para florescer bem e devem ser cultivadas em solo razoavelmente fértil e bem drenado. Em 2024, além de ganharem a versão em caso, podem ser encontradas em várias cores, entre elas, brancas, rosas e roxas.

Lisianthus de vaso

FLORA FUJIMAKI

Muito utilizada como flor de corte para compor arranjos em eventos, em 2024 o Lisianthus retorna como tendência em vaso. Possui flores grandes em forma de sino. São vistosas, perfumadas e muito duráveis. Podem ser simples ou dobradas e de diversas cores. Necessita de bastante luminosidade, porém não suporta luz direta do sol. A rega deve ser feita apenas quando o solo estiver seco.

EMBALAGENS – Uma flor, mais que um presente, é tradução de cuidado e carinho

Embalagem presenteável

VAN VLIET

O Antúrio é uma planta ornamental ideal para ambientes protegidos como varandas ou jardins de inverno. Muito utilizada em decorações e arranjos florais como flores de corte. Possui excelente durabilidade e fácil manutenção. Ganhar uma flor, por si só, já é um ato de carinho. Mas e se a embalagem transportar a experiência de “ganhar uma flor” para outro nível? Essa embalagem não só concentra o cheiro do antúrio que está disponível em várias cores, como também da nobreza e destaque à planta.

“Baby Plant”

JONAS GEISS

O conceito das “baby plants” é presentear crianças com mudas de plantas simples, como por exemplo, a Rosa do Deserto e vários tipos de Alocasias. São plantas de baixa manutenção que serão cuidadas pelas crianças e vão crescer junto com elas.

E não só as crianças. É destinada também para quem quer começar a cuidar de plantas em casa, por possuir variedades resistentes e de baixa manutenção. São produzidas e comercializadas no Pote 06 e vem com uma embalagem especial que também ajuda no transporte.

Embalagens que facilitam o transporte – Swalmen

“Deixe o amor crescer”. Embalagens que auxiliam o transporte e embalagens que dão significado ao ato de presentear alguém. Suculentas são plantas de baixa manutenção, e são excelentes opções de presente para qualquer pessoa. E a experiência fica ainda melhor quando esse amor e carinho é traduzido em mensagens especiais.



