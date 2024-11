Saúde de Mogi Guaçu recebe Prêmio Luiza Matida por desempenho no combate a transmissão vertical do HIV

A Vigilância Epidemiológica (VE) e o Serviço Ambulatorial Especializado em Doenças de Interesse Sanitário (Saedis) de Mogi Guaçu receberam nesta quarta-feira, 13 de novembro, o Prêmio Luiza Matida – iniciativa que reconhece as ações e os trabalhos realizados no combate e controle da sífilis e do HIV/Aids. O prêmio é concedido pelo Programa Estadual DST/AIDS-SP a municípios que se destacam no combate e controle da sífilis e do HIV/Aids.

A 6ª edição do Prêmio Luzia Matida aconteceu no Espaço Hakka, em São Paulo, e contou com a presença da enfermeira de imunização da VE, Mayara Daiane Araújo, e da enfermeira e assistente social do Saedis, Adriana Aparecida Ribeiro Lemes e Daniela Siqueira Alexandre, respectivamente.

A premiação ocorre durante a 9ª Semana de Mobilização contra a Sífilis e Sífilis Congênita e a 1ª Semana Paulista de Mobilização contra a Transmissão Vertical do HTVL. O prêmio é uma homenagem a Luiza Harunari Matida, uma médica pediatra e sanitarista que trabalhou no controle da sífilis no Estado de São Paulo.

Trabalho

Mogi Guaçu recebeu o Prêmio Luzia Matida pelas ações de redução da transmissão vertical do HIV, porque na cidade já são 12 anos sem a transmissão do HIV de gestantes para seus filhos. A transmissão vertical do HIV é a passagem do vírus da imunodeficiência humana de uma mãe infectada para o seu filho durante a gestação, parto e, em alguns casos, durante a amamentação, sendo, assim, a principal via de infecção pelo vírus na população infantil.

Adriana Lemes explicou que no município todas as gestantes e suas parcerias sexuais são investigadas para IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) no período do pré-natal e no momento do parto, especialmente para o HIV, sífilis e hepatites virais B e C. “Isso é fruto do trabalho de toda a equipe, que tem se esforçado para oferecer à população um atendimento acolhedor e sério, buscando sempre a melhoria dos serviços de Saúde prestados à nossa população”, comentou Adriana.