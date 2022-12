Rua Leopoldo Campos Pedrini recebe asfalto novo

Nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro, a Rua Leopoldo Campos Pedrini, no Distrito Industrial João Batista Caruso, começou a receber asfalto novo. Os serviços são executados pela empresa vencedora do processo licitatório. Antes da pavimentação, a via já havia recebido melhorias no sistema de drenagem.

Em setembro, a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) finalizou a instalação de galerias para drenagem de água pluvial na Rua Leopoldo Campos Pedrini. O serviço foi necessário para evitar o acúmulo de água da chuva. Após essa etapa, a via receberá asfalto novo.

Os serviços de infraestrutura urbana no Caruso estão previstos numa licitação já realizada pela Prefeitura. O asfalto novo só não pôde ser feito por conta dos serviços de drenagem. O investimento gira em torno de R$ 1.115.701,52, sendo R$ 608 mil por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e o restante contrapartida do município. A emenda foi apresentada pelo deputado estadual Barros Munhoz.