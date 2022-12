Natal Encantado termina no próximo domingo, 18 de dezembro

O Natal Encantado de Mogi Guaçu termina neste final de semana com dança, música e muito rock. As apresentações artísticas acontecem às sextas, sábados e domingos no palco do Parque dos Ingás, no Centro. Em 2022, milhares de pessoas já compareceram para prestigiar o evento organizado pela Secretaria Municipal de Cultura. Os eventos têm entrada franca e o local conta com praça de alimentação.

A programação dos últimos dia do Natal Encantado 2022 retornam nesta sexta-feira, 16 de dezembro, a partir das 18h45, com apresentações do grupo Vértice Pole Dance. Na sequência, sobe ao palco do Parque dos Ingás o núcleo de Dança do SESI. Depois, mais duas apresentações: Centro de Dança Nathália Mello e Grupo de Dança KDU.

No sábado, 17 de dezembro, o evento inicia às 18h com o DJ Agressiviun, seguido pela Banda Balaio Doido, às 19h30, e, depois, pela Banda Sem Parar às 21h. E no domingo, 18 de dezembro, último dia da edição do Natal Encantado, a programação toda será com shows de rock com as bandas iniciando as apresentações a partir das 14h30.

NATAL ENCANTADO

16/12- Sexta-feira

18h45- Vértice Pole Dance

19h- Núcleo de Dança SESI

20h- Centro de Dança Nathália Mello

21h- Grupo de Dança KDU

17/12- Sábado

18h00- DJ Agressiviun

19h30- Banda Balaio Doido

21h00- Banda Sem Parar

18/12- Domingo

14h30- Mogi Rockmob

15h30- Banda Dona Rock

16h30- Rádio K7

17h30- Banda J3D

18h30- Banda Go Back

19h30- Banda Hitmia

20h30- Banda Trilogia Urbana