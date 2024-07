A Banda Play C é a atração do Dia Mundial do Rock no Jukadani

O Jukadani RockBar vai tremer no Dia Mundial do Rock!

No dia 13 de julho, a partir das 21h00, vamos celebrar o rock com a banda Play C detonando no palco do JKDN e tocando os maiores hits do rock nacional e internacional!

A banda chega para se apresentar no JKDN tocando os maiores hits de Creed, The Calling, Linkin Park, System of a Down, NX Zero, CPM 22, Charlie Brow Jr, The Killers e Nickelback!

13 de Julho – Próximo sábado!

A partir das 21h

Chame a galera, marque na agenda e venha curtir essa noite com a gente!

Serviço:

Ingresso R$ 30, Estacionamento R$ 10.

Como chegar: (https://maps.app.goo.gl/QK3GskPUQmjBQMQj7)

