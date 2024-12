Professores do ensino infantil participam do curso de conclusão do programa de Leitura e Escrita do Governo Federal

250 professores da rede municipal de ensino da Educação Infantil I e II participaram do curso de conclusão do programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI), na manhã desta quarta-feira, 10 de dezembro. O encontro aconteceu nas dependências das Faculdades Maria Imaculada (FIMI), no Centro. Em Mogi Guaçu, são 35 unidades entre Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs) e Escolas Municipais de Ensino Básico (Emebs).

Instituído pelo Ministério da Educação (MEC), o LEEI é um programa de Formação Continuada de Professores da Educação Infantil de 4 e 5 anos, desenvolvido no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, por meio do Decreto Federal nº 11.556, de 12 de junho de 2023. A proposta é promover um desenvolvimento profissional que utiliza a Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil como material didático.

A Secretaria Municipal da Educação de Mogi Guaçu integrou ao programa em abril deste ano e faz parte do polo 7 do LEEI, que, na região, é coordenado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Por meio da faculdade, o programa de formação profissional é passado para cinco pedagogas da Pasta, sendo elas, depois, as responsáveis em transmitir o conteúdo para os professores da rede de ensino infantil.

A supervisora de Educação Infantil, Patrícia Scarabel, contou que o objetivo é ofertar formação continuada aos profissionais do ensino infantil com foco na oralidade, leitura e escrita, para que eles possam desenvolver práticas educativas capazes de ampliar as experiências das crianças com a linguagem escrita. “Com o programa, está sendo possível respeitar as especificidades da primeira infância e as noções de leitura e de escrita como práticas sociais que integram o cotidiano e sustentam interações e brincadeiras neste ciclo de vida”, disse.