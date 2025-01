Prefeitura vai abrir cadastro reserva de professores efetivos para trabalho em centro de formação da rede de ensino

A Secretaria Municipal da Educação de Mogi Guaçu publicou no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 15 de janeiro, o edital para cadastro reserva de professores efetivos da rede municipal de ensino para prestar assessoria pedagógica como formador de docentes para o ano letivo de 2025. Mais informações pelo link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTk0MjEy a partir da página 4.

O processo seletivo tem como objetivo selecionar professores interessados em prestar assessoria pedagógica junto à Secretaria da Educação, promovendo a formação, o desenvolvimento profissional e o acompanhamento pedagógico dos docentes da rede municipal de ensino nas áreas de Educação Física, Arte e Ciências da Natureza.

As inscrições deverão ser realizadas no período entre 20 e 24 de janeiro por meio do envio de documentação, através do e-mail: educacao@edu.mogiguacu.sp.gov.br. No assunto, o candidato deve colocar área de interesse da seguinte forma: ‘Inscrição para seleção de professores para trabalho em Centro de Formação da Rede Municipal de Ensino da área de:’.

A seleção será realizada em duas etapas. A primeira de análise de plano de trabalho, na qual o secretário da Educação, Paulo Paliari, avaliará a experiência e as qualificações dos candidatos. Já a segunda será com entrevista ou aula de demonstração. “Os candidatos que tiverem o plano de trabalho selecionado serão convocados para uma entrevista ou apresentação de aula de demonstração a ser realizada em local e horário previamente agendados”, disse o titular da pasta.

A seleção será realizada com base nos seguintes critérios:

Formação acadêmica e cursos de aperfeiçoamento;

Experiência como docente na rede municipal de ensino;

Habilidade para trabalhar com grupos de professores;

Capacidade de planejar e executar ações de formação;

Habilidade de se relacionar com pessoas e resolução de conflitos;

Desempenho na entrevista ou aula de demonstração.

O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Município.