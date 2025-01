Com 779 casos confirmados de dengue, Mogi Guaçu reforça as ações de combate à doença

Mogi Guaçu atingiu, nesta quarta-feira, 15 de janeiro, 779 casos confirmados de dengue desde o início de 2025, número que já representa 11,59% do registrado no período entre 1º de janeiro e 27 de dezembro de 2024, quando 6.719 pessoas foram infectadas. A cidade vive uma epidemia por conta da doença e ainda tem três mortes suspeitas sendo investigadas na primeira quinzena desse ano.

O balanço dos dados de 2025 foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância Ambiental (VA), durante encontro de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue Chikungunya e zika vírus, ocorrido hoje, na sala de vídeo Maria Célia Stábile do Centro Cultural, no Jardim Camargo.

A bióloga da VA, Cristiana Ferraz Monteiro, alertou que os números de janeiro de 2025 já superaram os do mesmo período de janeiro de 2015, ano em que Mogi Guaçu registrou o maior número de casos de dengue, quando 14.583 cidadãos foram infectados pela doença. “Estamos em um momento preocupante e é necessário que o Poder Público, empresas, instituições e a população trabalhem em união para frearmos essa epidemia de dengue desse começo de ano”, disse.

E para isso, diversas ações serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde para combater o Aedes aegypti como, por exemplo, reuniões para mobilização de igrejas, comércio e imobiliárias e a Semana D no período de 23 a 25 de janeiro. “A ações buscam reforçar junto à comunidade sobre a importância da prevenção à doença, porque nessa época a transmissão é maior devido aos fatores climáticos favoráveis à proliferação do Aedes aegypti em ambientes quentes e úmidos”, frisou.

Durante a Semana D, diversos bairros receberão um mutirão de limpeza. No dia 23, por exemplo, a ação atingirá os bairros Ypê Amarelo, Jardim Santa Cruz, Jardim São José, Alto dos Ypês e Ypê Pinheiro, na Zona Norte. Estão sendo priorizados os bairros com maior incidência da doença. Além do mutirão, as nebulizações – costal e veicular- continuam sendo feitas.

Infecção

Os primeiros sintomas de dengue são febre alta, de 39° a 40°, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, erupções e coceiras. O cidadão que apresentar alguns desses sintomas deve procurar uma das 21 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Mogi Guaçu para buscar atendimento imediato. “Todos os nossos postinhos estão preparados para atender os casos suspeitos de dengue. Por isso, a população deve procurar a unidade de saúde em primeiro lugar e não o pronto atendimento das UPAs Zona Norte e Santa Marta e do Hospital Municipal”, informou.

A partir do dia 27 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar dois postos sentinelas para atendimento da população com suspeita de dengue. Um funcionará na UBS do Jardim Guaçu Mirim, na Zona Sul, e o outro na UBS do Jardim Zaniboni I, na Zona Leste. O principal objetivo é desafogar os pronto-atendimentos.

A reunião contou com a presença do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e dos secretários municipais Fábio Aparecido Luduvirge Filetti (SSM), João Valério Moniz Frango (Assuntos Jurídicos) e Ariel Cahen (Comunicação). Também participaram o presidente da Câmara, Guilherme de Sousa Campos, e os vereadores Adriano Batatinha, Jeferson Luís, Natalino Tony Silva, Pastor Elias e Eliete Souza Borges, além da presidente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), Fernanda Vendramini e representantes religiosos e de entidades de Mogi Guaçu.