Prefeitura realiza agendamento do Terça de Palco Aberto para 2024 

Entre os dias 13,14, e 15 de dezembro a Secretaria Municipal de Cultura vai promover o agendamento do Terça de Palco Aberto para utilização do Teatro Municipal Tupec durante o ano de 2024. O projeto permite a utilização do Teatro Tupec às terças-feiras por artistas e grupos locais, em condições especiais, determinadas pelo regulamento disponível no site da Prefeitura de Mogi Guaçu pelo link https://www.mogiguacu.sp.gov.br/downloads.html.

As inscrições deverão ser feitas presencialmente na sede da pasta, localizada no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Os interessados deverão comparecer com uma cópia dos seguintes documentos de identificação oficial, como RG, CPF, comprovante de endereço. No caso de representantes de pessoas jurídicas, deverão apresentar também o cartão do CNPJ.

O secretário de Cultura, André Sastri, disse que o projeto é uma política pública de difusão cultural de iniciativa da Administração Municipal que tem como objetivo a democratização do acesso ao uso do Teatro Tupec pelos agentes culturais e artistas da cidade. “Todas as terças-feiras úteis em que não haja programação estabelecida pela Secretaria de Cultura e, mediante agendamento prévio, os artistas, grupos, produtores e agentes culturais que sejam comprovadamente de Mogi Guaçu poderão utilizar as dependências do Teatro Tupec sem o pagamento de aluguel do mesmo, explicou”.

Com o programa, os agentes culturais e artistas de Mogi Guaçu podem utilizar o Teatro Tupec para intervenções, apresentações e espetáculos em quaisquer linguagens artísticas, desde que em consonância com os valores de respeito à dignidade humana e de garantia do exercício da singularidade.

“É destinado a artistas solos, duos, trios e demais grupos artísticos. É importante destacar que os grupos e equipes deverão ter em sua composição o mínimo de 80 % (oitenta por cento) de seus integrantes residentes em Mogi Guaçu e que sejam atuantes há mais de dois anos no setor cultural da cidade”, falou.

Para mais informações pelo telefone (19) 3811.8650 (fixo e WhatsApp) ou pelo e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br.

Geral

Além dos agendamentos do Terça de Palco Aberto, a Secretaria Municipal de Cultura também vai realizar no dia 12 de dezembro, uma terça-feira, as inscrições para o público em geral interessado em utilizar Teatro Municipal Tupec em 2024. O cadastramento será feito impreterivelmente via online no período das 8h às 16h e somente de forma online pelo link https://bit.ly/agendamento2024.

André Sastri explicou que o cadastramento é uma declaração de interesse em relação a ordem de atendimento para escolha da data para utilização do Teatro Tupec. “O agendamento será realizado conforme listagem de data e hora do recebimento da pré-inscrição pelo link e não conforme horário de recebimento de confirmação no e-mail do solicitante”, disse ao destacar ainda que “cada produtor deve apresentar, no dia do agendamento, cópias do CPF ou CNPJ e comprovante de residência, porque sem esses documentos o agendamento não feito”.