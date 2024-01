Prefeitura está com inscrições abertas para blocos interessados em participar do Carnaval 2024

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para selecionar até quatro blocos (grupos, bandas e entidades) interessados em participar do Carnaval Família – Guaçu Folia 2024. O evento acontecerá nos dias 10 e 11 de fevereiro, respectivamente, sábado e domingo de Carnaval, a partir das 16h no palco do Parque dos Ingás, no Centro. Cerca de cinco mil pessoas devem comparecer ao local nos dois dias de festa.

O cadastramento é gratuito e será realizado até o dia 14 de janeiro de 2024 somente por meio de preenchimento de formulário online disponível no link: https://bit.ly/Form_GuaçuFolia_2024. 4.2. A seleção é direcionada para bandas que tenham em seu repertório estilos de samba, pagode, axé, frevo, marchinhas de Carnaval, entre outros.

É importante destacar que os blocos inscritos deverão obrigatoriamente apresentar dois nomes para Concurso da Rainha do Carnaval e outros dois nomes para Concurso do Rei Momo até o dia 22 de janeiro, por meio do e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br.

Já para a participação de menores entre 15 e 17 anos de idade será obrigatória a apresentação de documento com foto e autorização dos responsáveis. Neste caso, os documentos deverão ser entregues até o dia 22 de janeiro na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

Segundo o secretário de Cultura, Andre Sastri, o evento tem como objetivos estimular o resgate da cultura carnavalesca de Mogi Guaçu e valorizar os antigos e novos expoentes da cultura local. “Pretendemos utilizar essas manifestações populares como forma de conscientização e reflexão, além de fomentar o turismo local e viabilizar ações que promovam o entretenimento e lazer para a nossa população”, comentou.

Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19)3811.8650.