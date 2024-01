Faculdade Franco Montoro assina convênio com Santa Casa de Mogi Mirim para internato dos alunos de Medicina  

Na manhã desta sexta-feira, 5 de janeiro, a Faculdade Municipal Franco Montoro assinou o convênio com a Santa Casa de Mogi Mirim para o internato dos alunos do 5º e 6º ano do curso de Medicina. A reunião para firmar a parceria aconteceu no gabinete do prefeito da cidade vizinha, Paulo Silva, e contou com a presença do diretor geral da Franco Montoro, Mário Vedovello Filho, e do superintendente da Santa Casa, Mauro Nunes.

Além da Santa Casa de Mogi Mirim, a Franco Montoro, por meio da Fundação Educacional Guaçuana, mantenedora da instituição de ensino, também já firmou o mesmo convênio com o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, Santa Casa de Mogi Guaçu e Hospital Municipal de Itapira. O início do projeto é previsto para fevereiro de 2024, quando alunos do 5º e 6º ano devem iniciar as clínicas médica e cirúrgica.

Internato

O internato é uma etapa do curso de Medicina com duração de dois anos que ocorre nos últimos períodos da graduação. O objetivo é que os alunos tenham uma vivência 100% prática, realizando o atendimento aos pacientes com a supervisão de um médico, que é um professor da faculdade. É uma atividade que funciona como o estágio obrigatório, inclusive, é regulamentada pelo Conselho Estadual de Educação. Serve para o aluno conhecer a rotina de trabalho do médico, já que ele passa por diferentes especialidades.

Também participaram da assinatura do convênio os representantes da Franco Montoro Ana Caroline Costa Nogueira, Marta Falsetti, Ivana Abreu e Jarbas Magalhães e integrantes da diretoria da Santa Casa de Mogi Mirim.