Prefeito em exercício inaugura Praça Arlindo Marquesi

O prefeito em exercício, Major Marcos Tuckumantel, inaugurou na tarde desta sexta-feira, 23 de dezembro, a Praça Arlindo Marquesi, conhecida como Praça do Cálice. O mais novo espaço público encontra-se na Avenida Bandeirantes, onde está instalado o reservatório d’água (cálice) do SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto), na Vila São Carlos. O evento contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, que está em férias, secretários, vereadores e familiares do homenageado.

A revitalização da Praça Arlindo Marquesi foi realizada com a ajuda da iniciativa privada após parceria firmada entre a Administração Municipal e o Supermercados Pague Menos, que possui uma unidade em frente ao local. O serviço foi executado pela empresa JRBM e teve acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Para o prefeito em exercício, cada canto revitalizado no município é uma vitória da população guaçuana, porque o espaço coletivo é um patrimônio público e cultural de Mogi Guaçu. “Estaremos sempre lutando para melhorar a nossa cidade e a parceria com a iniciativa privada é muito importante para que possamos melhorar e revitalizar outros tantos espaços públicos de Mogi Guaçu, assim como foi feito aqui na Praça do Cálice”, comentou o Major.

A Praça Arlindo Marquesi, que antes era fechada por alambrado, transformou-se em praça pública para acesso e uso de toda a população e conta, agora, com nova iluminação, novo paisagismo, novo piso de bloquete intertravado permeável, com 15 novos bancos de cimento e 11 lixeiras. Em frente à praça também foi instalado um novo modelo de ponto de ônibus para melhor atender os cidadãos.

Arlindo Marquesi

Por meio do Decreto 26.075, de 06 de junho de 2022, de autoria do prefeito Rodrigo Falsetti, a Praça do Cálice passou a chamar-se Praça Arlindo Marquesi, para homenagear um dos cidadãos mais ilustre de Mogi Guaçu.

Arlindo Marquesi é guaçuano e nasceu em 7 de maio de 1933. Segundo ele, em rodas de conversas com os amigos dizia ser o ‘fundador’ de Mogi Guaçu.

Foi casado com Leize Pelacani Marques e teve quatro filhos: Arlei Roberto Marquesi, Rui Celso Marquesi, Carlos Alberto Marquesi e Ana Cláudia Marquesi.

Em Mogi Guaçu, Arlindo Marquesi foi o pioneiro no ramo de papelaria ao fundar em 1967, a Papelândia, onde era possível comprar material escolar, brinquedos, livros e artigos de pesca. No decorrer da vida profissional trabalhou ainda em empresas, como a antiga Vigor, Cerâmica Armani, Cooperativa da Cerâmica Martini e Banco Mercantil. Também foi contador de histórias e adorava relembrar fatos de décadas passadas, além de ser colecionador de fotos antigas da cidade.

No dia 5 de setembro de 2018, aos 85 anos, Arlindo Marquesi faleceu repentinamente deixando os quatro filhos, noras, netos e bisnetos e uma bonita história de vida.