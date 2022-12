Policial Rodoviário realiza campanha para arrecadar alimentos em prol de famílias necessitadas

Muitas famílias ainda têm dificuldades de colocar alimentos à mesa, por isso, mais uma vez, o mogimiriano e Policial Militar Rodoviário, Marco Zoubaref, ao lado de sua esposa Larissa, organizam uma campanha, denominada “Amigos do Zoubaref” para ajudar os mais carentes da cidade.

O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis para serem distribuídos às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Em 2021 o profissional realizou a campanha e foi um sucesso. Durante o trabalho diário nas ruas, Zoubaref encontra pessoas com necessidades financeiras, sem dinheiro para o básico: arroz e feijão.

Desta vez, os interessados em ajudar poderão entregar os alimentos na loja de móveis RobLar, à rua Campo Grande n° 290, no Mirante, ou poderão solicitar a retirada, fazendo contatos pelos telefones: 19 99886-8307 ou 19 98976-3998.

Mais uma vez, a expectativa é que o clima de final de ano, com a chegada do Natal, sempre ajude na campanha, e as pessoas se sintam ainda mais sensibilizadas e contribuam com a ação social.

A intenção é realizar a campanha até dia 20 de dezembro para, em seguida, organizar as entregas às famílias carentes

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim