Vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel assume comando da Prefeitura por 20 dias

Na tarde desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, o prefeito Rodrigo Falsetti passou o comando da Prefeitura para o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel pelo período de 20 dias. A cerimônia de transmissão de cargo foi realizada no saguão do Paço Municipal com a presença de secretários, vereadores, servidores públicos e imprensa.

O Termo de Transmissão foi lido pelo chefe de gabinete Ruben Coimbra Novaes e, na sequência, assinado tanto pelo prefeito quanto pelo vice. Falsetti sai de férias a partir de hoje e retorna no dia 2 de janeiro. Durante esse período, Tuckumantel assume a chefia do Executivo.

“Hoje é um dia especial ao transmitir o cargo de prefeito para o meu vice-prefeito. O Major Tuckumantel é um vice atuante, meu companheiro e amigo. Um vice trabalhador que me ajuda diariamente, desde a campanha eleitoral, e agora, no desafio diário de fazer pela cidade. A Prefeitura está nas melhores mãos”, disse.

Segundo dados do gabinete, a última transmissão de cargo aconteceu em 2008, quando o então vice-prefeito Geraldo Ferreira Gonçalves assumiu por 6 dias no mandato do ex-prefeito Hélio Miachon Bueno.

“Quero agradecer o prefeito Rodrigo por confiar em mim o cargo de prefeito e dizer que darei o meu melhor nesses 20 dias à frente da Prefeitura. Conto com os servidores e toda a equipe para fazermos o melhor. Que vocês tenham em mim a oportunidade de dialogar e de conversar para buscarmos soluções para os problemas”, destacou, já empossado, Tuckumantel, prefeito em exercício.