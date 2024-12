Colisão entre carro e motocicleta resulta em ferimentos graves para motociclista na divisa entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu

Na tarde deste domingo (15) uma colisão entre um carro e uma motocicleta, no Parque do Estado II, deixou duas vítimas, uma com ferimentos graves encaminhado à Santa Casa.

O acidente aconteceu no trecho da rodovia Nagib Chaib (no acesso a Mogi Mirim que fica há alguns metros após a divisa com Mogi Guaçu).

O carro Ford/Escort ficou tombado depois da batida devido ao forte impacto da moto Honda/CBR 1000.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o condutor da moto seguia sentido Guaçu/Mirim e o carro estava na pista contrária quando no acesso ao retorno (sentido bairro), houve a batida.

O motociclista foi arremessado ao chão.

Os bombeiros municipais de Mogi Mirim e os bombeiros militares de Mogi Guaçu, além do SAMU, prestaram atendimento.

O motorista do Escort e o condutor da moto foram levados para atendimentos hospitalares.

O acidente foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária. Informação: Portal Cidade de Mogi Mirim (Fotos: Mogi Hoje)