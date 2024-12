Menores bandidos são apanhados pela PM após tentarem matar motorista de aplicativo

Na manhã desta quinta (26), a Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu dois adolescentes envolvidos em uma tentativa de latrocínio.

Durante patrulhamento na Avenida Honório Orlando Martini, a equipe avistou um veículo GM Onix danificado, que havia colidido com uma Renault. No interior do carro estava K.E.N.V.S, de 14 anos, que, após abordagem, revelou que ele e seu amigo B.M.M, de 15 anos, haviam atacado um motorista de UBER e abandonado seu corpo em um local conhecido como “Monte de Oração”.

Com apoio de outras viaturas, B.M.M. foi localizado, e a vítima foi encontrada viva, pedindo socorro em estado de choque e com ferimentos pelo corpo. Ela relatou ter sido atacada por trás enquanto dirigia para os adolescentes.

Os menores foram apreendidos e levados à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade de plantão confirmou a tipificação do crime.