Pesquisa aponta que 31% das brasileiras acima de 18 anos são consideradas desinformadas a respeito do Câncer de Mama

31% das mulheres brasileiras acima de 18 anos não estão bem-informadas sobre o Câncer de Mama, é o que indica o Índice inédito de Conscientização do Câncer de Mama, pesquisa de opinião encomendada pelo Instituto Natura, que incorporou o Instituto Avon em julho deste ano, e conduzida pela empresa de pesquisa Somatório Inteligência.

O estudo, realizado com mulheres entre 18 e 70 anos, mostra os diferentes níveis de conscientização sobre a saúde das mamas e os direitos relacionados ao tema e reforça que o conhecimento está associado diretamente ao perfil socioeconômico das brasileiras, abrangendo recortes de escolaridade, raça, renda e sistema de saúde utilizado por cada mulher.

“As desigualdades resultam na carência de informações essenciais sobre a saúde mamária e nos mostram um quadro crítico no qual o cuidado com as mamas não é um direito compreendido e acessado para todas as brasileiras. Nesse sentido, é crucial que as políticas públicas e as campanhas de conscientização sejam implementadas com foco na equidade, visando diminuir essas disparidades e garantindo que todas as mulheres tenham acesso à informação e ao atendimento adequado”, reforça Daniela Grelin, Diretora Executiva de Direitos e Saúde das Mulheres e Comunicação Institucional do Instituto Natura.

De acordo com o índice, mulheres que nunca frequentaram a escola ou que possuem apenas o ensino fundamental incompleto não possuem informações básicas em relação à saúde das mamas, com índice de 49% de desconhecimento. Já entre as que têm o ensino superior completo, o índice de desinformação chega a apenas 15%. O mesmo contexto se repete com a renda familiar, quanto mais alta a renda, maior o nível de conscientização. Entre as classes econômicas mais altas o nível de informação considerada adequada chega a 34%. Já entre aquelas que possuem renda mais baixa este número não ultrapassa 15%, ou seja, apenas uma entre 10 mulheres têm acesso à informação adequada quando se trata de autogestão em saúde das mamas.

Entre as mulheres que se declaram pretas ou pardas o nível de conhecimento adequado alcança 24%, enquanto entre as mulheres brancas este número chega a 33%. A pesquisa também evidencia diferenças relevantes entre usuárias do SUS e do sistema privado de saúde. 38% das usuárias do sistema privado alcançaram níveis adequados de conhecimento, ou seja, têm acesso às informações centrais sobre a doença. Já entre as usuárias do SUS esse número não passa de 25%.

Quando se trata de diagnósticos, mesmo entre aquelas mulheres que não tenham sido diretamente acometidas pela doença, é perceptível que se trata de um quadro clínico muito presente no cotidiano das brasileiras. Segundo o Índice, 7 em cada 10 entrevistadas já tiveram alguém próximo com um diagnóstico de câncer de mama. Dessa forma, os níveis de conhecimento alto e muito alto chegam a 32% das mulheres que conhecem alguém que tem ou teve a doença. Enquanto entre as mulheres que já tiveram câncer de mama este número chega a 64%.

Conscientização e o impacto na realização de exames preventivos

Novos dados do Panorama do Câncer de Mama, estudo desenvolvido pelo Instituto em parceria com o Observatório de Oncologia desde 2020, mostram um tímido aumento na realização de mamografias em 2023 em relação à importante queda de exames realizados nos anos de pandemia. Segundo a pesquisa, no ano passado foi registrado crescimento de 5,7% em comparação a 2019, o que representa um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior. Vale ressaltar que apenas em 2022, o número de produção de mamografias conseguiu superar a queda importante que houve na pandemia, aumentando em 1%. As informações foram coletadas a partir da divulgação anual de informações oficiais do DataSUS, a base de dados do Sistema Único de Saúde, levando em consideração exames feitos por mulheres nas faixas etárias de 50 a 69 anos.

Os dados estão disponíveis no site do Panorama, desenvolvido para apoiar gestores públicos a acessarem informações de forma clara e qualificada, por meio da plataforma de integração de dados e analytics da Qlik. “Mais do que ter ricas informações em mãos, é preciso que os dados tenham uma visualização simples e atraente para todos. Ficamos felizes em poder contar com essa parceria que fornece uma gestão de dados inteligente”, comenta Daniela.

“Ao fornecer análises e descobertas que capacitam gestores, profissionais de saúde e instituições a atuar com maior precisão no combate ao câncer de mama, a plataforma de integração de dados e analytics da Qlik contribui diretamente para a melhoria da saúde pública. A Qlik tem um imenso orgulho em fazer parte deste projeto tão importante, usando a tecnologia para gerar um impacto duradouro na vida de milhões de pessoas e suas famílias em todo o país”, afirma Eduardo Kfouri, Vice-presidente e Gerente Geral da Qlik para a América Latina.

O levantamento demonstra que, mesmo com os avanços nos últimos anos, o cenário ainda preocupa. Isto porque, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a taxa de cobertura de exames atinja 70% do público-alvo – esse número é calculado de acordo com o volume de exames realizados em um determinado período e o número de mulheres na faixa etária alvo do rastreamento, no Brasil o número é de apenas 23,4%, número que só em 2023 alcança os patamares já baixos em 2019. “Apesar de estarmos observando indícios de avanços no cenário brasileiro, ainda é preciso estimular a realização da mamografia, que é o meio eficaz e confiável para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Além disso, é crucial esclarecermos que o autoconhecimento das mamas, praticada por meio do autoexame ou toque das mamas, embora importante, não é suficiente para detectar a doença”, analisa Daniela.

Ao voltar o olhar para os dados do Índice de Conscientização do Câncer de Mama, 2 em cada 10 mulheres identificaram o autoexame como o principal exame para investigar a suspeita de câncer de mama. No entanto, embora ele seja importante para que a mulher esteja atenta aos sinais e possa buscar ajuda, o autoexame não deve ser considerado o principal método de detecção. Consultas de rotina e mamografias continuam sendo os meios mais eficazes e confiáveis para o diagnóstico precoce da doença.

Com relação ao conhecimento sobre a idade mínima para iniciar a mamografia sem histórico familiar ou indicação médica, a pesquisa ressalta que 24% das pesquisadas, seja entre as usuárias do SUS ou do sistema privado de saúde, declaram não saber a idade correta para iniciar seus exames preventivos. Além disso, 24% afirmam que a idade adequada seria abaixo dos 40 anos, quando na verdade o ideal seria acima.

O Índice de Conscientização também aponta que 64% da população feminina acima dos 18 apresentaram um índice de conhecimento médio ou alto a respeito da doença, o que demonstra que o empenho dos órgãos públicos e organizações da sociedade civil em promover campanhas sobre o tema ao longo dos anos tem colaborado para levar informação para as mulheres.

“Escolhemos lançar o Índice durante o Outubro Rosa para reforçar a importância da criação de campanhas e iniciativas que ofereçam informação de qualidade sobre o câncer de mama e direcionadas para a parcela da população que está menos informada. Com base em evidências, poderemos criar campanhas mais efetivas e de fato apoiar as mulheres que enfrentam mais dificuldades para acessar seus direitos à saúde”, conclui Daniela.