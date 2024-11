InterHelp amplia frota de ambulâncias para reforçar atendimento em emergências

A InterHelp Ambulância empresa referência em ambulância particularem São Paulo, com mais de 10 anos de experiência no setor deremoção e home care, está se preparando para expandir seus serviçosem Mogi das Cruzes e região com uma frota de veículos de suportebásico e suporte avançado de última geração, fortalecendo oatendimento de urgência e emergência nas regiões atendidas.Esses novos veículos representam um compromisso sólido com asaúde e segurança dos pacientes, oferecendo transporte seguro eeficiente.Cada ambulância da InterHelp conta com equipamentos de ponta e umaequipe altamente treinada para lidar com emergências.Essa estrutura reforçada beneficia diretamente as comunidadesatendidas, proporcionando um atendimento rápido e eficaz emmomentos críticos.

A nível nacional, o serviço de ambulâncias privadas complementa o

suporte oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando

que mais pacientes tenham acesso a cuidados urgentes.

Com um investimento contínuo em qualidade e segurança, a InterHelp

segue dedicada ao bem-estar dos pacientes e ao suporte completo no

atendimento domiciliar e de remoção.