PAT divulga 158 vagas de EMPREGO nesta quarta-feira (13)

158 VAGAS DISTRIBUÍDAS EM 66 OCUPAÇÕES

DISPONÍVEIS PARA QUARTA- FEIRA (13.11.2024)

PAT – MOGI GUAÇU

AÇOUGUEIRO (8013726): Responsável por cortar e embalar as carnes. Manter limpeza do local. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga.

AÇOUGUEIRO (8032651): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Experiência mínima de 8 meses na função. Conhecer carne bovina, suína e aves. Vaga sexo indiferente. Escolaridade ser alfabetizado.

AJUDANTE DE OBRAS (8018973): Necessária experiência como servente de obras. Ter disponibilidade para viajar quando necessário. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

AJUDANTE DE PINTOR (7983659): Necessário conhecimentos em construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

AJUDANTE DE RECARGA DE EXTINTORES (8004009): Trabalhar com recarga de extintores. Serviço pesado. Não necessita experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo.

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (8038831): Exercer a função de ajudante de serralheria, ter experiência na área comprovada em carteira ou carta de encaminhamento. Vaga masculina, escolaridade indiferente. CNH: não exigida.

ARRUMADEIRA DE HOTEL – SERVIÇOS GERIAIS (8003286): Exercer a função de serviços gerais dentro de hotel. Disponibilidade de escala 6×1. Idade entre 25 e 45 anos. Ter veículo próprio para se locomover até o trabalho para conseguir cumprir horário, ou morar próximo à avenida Mogi Mirim. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: A ou B para se locomover até o trabalho.

ATENDENTE DE LOJA (8026131): Vaga temporária, 30 dias. Responsável pelo atendimento ao cliente, reposição de mercadorias, processos de mercadorias e organização. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo.

AUXILIAR DE COZINHA (8021910): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar a cozinheira, agilidade, organização, limpeza, pontualidade, comunicação e responsabilidade. Vaga feminina. Ensino médio completo.

AUXILIAR DE COZINHA (8037965): Necessário conhecimentos na função. Auxiliar cozinheiro e demais atividades oriundas a função. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga.

AUXILIAR FINANCEIRO (8024119): Experiência comprovada em contas a pagar e receber. Necessário ter pacote Office. Ensino superior/técnico completo ou cursando em Administração ou áreas correlatas. Vaga sexo indiferente.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO (8019209): Necessário estar com CRQ ativo. Profissional irá monitorar ordens de produção, fichas de análise, lançamento de informações no sistema, recebimento, conferência e armazenamento de mercadorias, gerar solicitação de compra, preparo e envio de amostras/produtos, calibração de equipamentos, auxílio em análises, elaboração de relatórios. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo / Técnico em Química. CNH: AB

AUXILIAR DE LIMPEZA (8018901): Limpeza de áreas comuns, banheiros, vestiários, áreas externas, atuar com EPI´S e equipamentos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B.

AUXILIAR DE LIMPEZA (8021970): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela limpeza em geral, ser comunicativo, ágil, organizada, pontual e responsável. Vaga feminina. Ensino médio completo.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8019244): Efetuar carga e descarga das mercadorias, organização e seleção das mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data de entrada. Auxiliar na embalagem de produto e habilidade para limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO (8033799): Familiaridade com ferramentas e elétrica. Maior de 18 anos. Foco em serviços de ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

AUXILIAR DE PEDREIRO (7983573): Necessário possuir conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

AUXILIAR DE VIDRACEIRO (8026643): Experiência em montagem e desmontagem de carros em geral e troca de faróis, retrovisores e lanternas. Necessária experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

AZULEJISTA (8036229): Saber assentar revestimento e piso. Experiência na função. Gratificação por produção. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente.

BALCONISTA (7985965): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim . Responsável pelo atendimento ao público, preparação de alimentos, organização do local de trabalho. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo.

BALCONISTA VENDEDORA (8026233): Trabalhar diretamente com atendimento no balcão e clientes. Possuir conhecimento em pacote Office. Ter boa comunicação. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB.

BORRACHEIRO (815602): Responsável pela montagem e desmontagem de pneus de caminhões e máquinas, alinhamento de rodas raiadas, conserto em pneus e câmaras. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

CONSULTOR DE VENDAS (8029740): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, whatsapp e email. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas. Saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de formação (consultas, inputs, planilhas). Desejável experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo.

COZINHEIRA (8021870): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Cozinhar, agilidade, organização, limpeza, pontualidade, comunicação e responsabilidade. Vaga feminina. Ensino médio completo.

COZINHEIRO (A) (8037859): Necessária experiência na função. Sexo e escolaridade indiferentes.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO (7974610): Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB

ENTREGADOR DE GÁS (8037280): A função exige venda de gás, entrega e carga e descarga, ter habilidade com aparelho celular. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB.

FAXINEIRA (8036696): Limpeza dos ambientes da empresa. Experiência na função. Ter no mínimo 30 até 50 anos. Sexo feminino. Escolaridade indiferente.

FISCAL DE MONITORAMENTO EXTERNO (8031111): Efetuar fiscalização externa em loco para os eventos notificados no período. Fiscalização externa reportando à empresa de forma padronizada conforme procedimentos. Disponibilidade de horários. Experiência em pilotagem de motos. Escala de trabalho 12×36. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A

FONOAUDIÓLOGO (7974086): Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior completo em fonoaudiologia.

FUNILEIRO DE VEÍCULOS (8006118): Funilaria e pintura de caminhões. Ter conhecimento na área. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: não exigida.

FUNILEIRO DE VEÍCULOS (8015626): FUNILEIRO DE VEÍCULOS (8015626): Realiza serviços de funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas, como teto, laterais, assoalhos e outros, corrige peças e laterais amassadas. Faz reparo e instalação de peças e elementos diversos e chapas de metal. Reservatórios e outros recipientes de chapas de aço, atua com recorte, modelagem e trabalho de barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

INSTALADOR DE ALARMES E SISTEMAS DE SEGURANÇA (7931787): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes e equipamentos de segurança, reportando diretamente ao gestor da área. Necessária formação técnica inerente a função e conhecimentos das NR’S -11 e 35. Experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7862059): Profissional irá instalar sistemas de segurança como: Alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (8015394): Experiência e conhecimento em produtos eletrônicos, instalar sistemas de segurança, como alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso, portão eletrônico e câmeras. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. CNH: B.

JOVEM APRENDIZ EM AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (8009504): Auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de mecânica em geral. Demais atividades oriundas a função. A partir de 18 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

LAVAGEM DE ÔNIBUS (8009210): Responsável pela lavagem de ônibus, micro-ônibus e vans, com VAP e escovão, polimento, lubrificação e realizar manobras no pátio. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D, desejável não obrigatório.

LAVADOR DE VEÍCULOS (8015640): Atua com lavagem e secagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento deles. Possuir meios para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

LUBRIFICADOR (8022801): Necessário possuir curso Moop. Executar serviços de lubrificação mecânica, lavagem de veículos e controle de óleo lubrificante e combustível, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos e o prolongamento de sua vida útil. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

MECÂNICO DE CARRETA (8015810): Responsável pela manutenção corretiva e preventiva em carretas, revisão de suspensão, freios e sistema de ar, revisão de cubo de roda e troca de rolamento e reparo, troca de reparo 5º roda. Vivência na área. Disponibilidade de horário. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (8033758): Realizar a instalação, limpeza e reparo de sistemas de climatização e ar-condicionado. Foco em serviços ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA (8015230): Exercer a função de atendente de monitoramento, informática básico, ter boa comunicação, atendimento ao público. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Experiência na função. CNH: B.

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7987441): Experiência como montador e trabalho em altura. Disponibilidade para viajar. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

MONTADOR DE HIDRANTE (8019051): Necessária experiência com montagem e manutenção de hidrantes. Ter disponibilidade para viajar quando necessário. Vaga masculina. Ensino médio completo.

MOTORISTA DE CAMINHÃO (7974281): Necessária experiência como motorista. Carregar e descarregar. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C, D ou E.

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK (8031810): Experiência com caminhão Munck, transportar máquinas, implementos e insumos para as frentes de serviços, mercadorias adquiridas pelo departamento de compras. Conhecimento sobre funcionamento e manutenção de caminhão. Combate a incêndios e hortos florestais. Curso de operador de Munck, curso MOOP.

MOTORISTA CARRETEIRO (8026657): Motorista de carga rodoviária. Vaga masculina. Ensino médio completo. Experiência na função. CNH: D ou E.

MOTORISTA DE VAN (8008752): Realizar o transporte de pessoas. Inspecionar as condições do veículo, como elétrica, pneus, mecânica e abastecimento de combustível. Ter carteira de habilitação na categoria que atua, conhecimento das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários, ser uma pessoa atenta e cuidadosa, curso de transporte coletivo atualizado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D

MOTORISTA DE MICROÔNIBUS (8008579): Realizar o transporte de pessoas. Inspecionar as condições do veículo, como elétrica, pneus, mecânica e abastecimento de combustível. Ter carteira de habilitação na categoria que atua, conhecimento das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários, ser uma pessoa atenta e cuidadosa, curso de transporte coletivo atualizado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D

MOTORISTA DE ÔNIBUS (8008663): Realizar o transporte de pessoas. Esse profissional precisa saber inspecionar as condições do veículo, como elétrica, pneus, mecânica e abastecimento de combustível. Ter carteira de habilitação na categoria que atua, conhecimento das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários, ser uma pessoa atenta e cuidadosa, curso de transporte coletivo atualizado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8019196): Profissional responsável por manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira. Além disso, é sua função zelar pelas boas condições desse transporte, garantindo seus uso com segurança. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B

OPERADOR DE MÁQUINAS EM GERAL (8011320): Local de trabalho Mogi Mirim. Operador de produção, realizando a operação do painel do britador e auxiliando quando necessário na manutenção das correias, desenroscar pedras, limpeza e manutenção do equipamento. Experiência como operador de máquinas de comando CNC, painéis e máquinas industriais em geral. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB.

OPERADOR DE MÁQUINAS EM GERAL (8018020): Fabricam produtos em ráfia, preparam matérias primas, máquinas e moldes para fabricação dos produtos, como alça, fundo e corpo. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e prevenção ambiental, manter o local limpo e organizado. Carimbam peças utilizando impressora. Desejável experiência. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo.

PADEIRO (8032593): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Experiência de 1 ano na função de padeiro. Vaga sexo indiferente. Escolaridade ser alfabetizado.

PEDREIRO (7983668): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

PEDREIRO (8026820): Necessária experiência mínima de 06 meses na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

PINTOR DE OBRAS (7983541): Necessário possuir conhecimentos em construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

REPOSITOR DE MERCADORIAS (8006728): Vaga temporária de 30 dias. Responsável por repor mercadorias, organizar, precificar e limpar. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. Escala 6×1 (14h as 22h).

SERRALHEIRO (8038791): Exercer a função de serralheiro, ter experiência na função comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: não exigida.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR (8006708): Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho. Realizam diagnóstico da situação de SST da instituição. Identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Sexo indiferente para a vaga. Ensino técnico em Segurança do Trabalho.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (8006708): Conhecimento em altura, espaços confinados. Experiência em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo/técnico em segurança do trabalho.

TERAPEUTA OCUPACIONAL (7974091): Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior completo em Fonoaudiologia.

TRABALHADOR RURAL (8016670): Executam diversos trabalhos da área florestal, herbicida costal, adubação, plantio e capina manual. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: B

VENDEDOR EXTERNO (7989577): Prospectar clientes e vender produtos em Agropecuárias, PetShops e clínicas veterinárias. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: A

VENDEDOR INTERNO (8004248): Responsável pelo atendimento aos clientes, efetuar negociação nas vendas, prazos e descontos. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo.

VENDEDOR INTERNO (7955027): Experiência em vendas e a varejo com comprovação em carteira ou carta de referência. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo.

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.