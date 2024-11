Palestra aborda prevenção do câncer de próstata no Hospital São Francisco, em Mogi Guaçu

O Hospital São Francisco (HSF) de Mogi Guaçu realiza nesta sexta-feira, 08, uma palestra sobre a prevenção do câncer de próstata, uma das principais causas de mortalidade por câncer entre os homens no Brasil. O evento gratuito integra as ações do Novembro Azul e será conduzido pelo urologista Luis Francisco Gabriotti. A proposta é ressaltar a importância do diagnóstico precoce e da realização de exames preventivos como o PSA e o toque retal, essenciais para identificar a doença em fases iniciais.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil deve registrar anualmente pouco mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata até 2025, o que representa um alto risco para a saúde masculina. Para o Dr. Gabriotti, a conscientização é fundamental: “O preconceito e o medo ainda são grandes barreiras para que os homens façam os exames preventivos. Precisamos desmistificar isso para salvar vidas.” Dados recentes indicam que a doença é a segunda principal causa de morte por câncer entre homens brasileiros, e o número de diagnósticos tende a dobrar até 2040 devido ao envelhecimento populacional e a fatores de risco como sedentarismo, obesidade e histórico familiar​.

A palestra será realizada no auditório do Hospital São Francisco e é aberta ao público. A entrada é gratuita, mas é necessária a inscrição através do WhatsApp da instituição.

Serviço

Data e Local: 08/11

Auditório do Hospital São Francisco, Mogi Guaçu, às 15 horas.

Inscrições:

Evento gratuito, com inscrições pelo WhatsApp: (19) 99938-4563.