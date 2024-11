Banda Tio Véio apresenta o melhor do “Classic Rock” neste sábado (09) no JukaDani Rock Bar

Neste sábado (09), é dia de rock clássico da melhor qualidade com a Banda Tio Véio(@bandatioveio) no Jukadani Rock Bar. Nossos amigos de longa data voltam com tudo para uma apresentação que vai do grunge ao hard rock!

Esses veteranos da casa prometem uma performance cheia de atitude, com clássicos de ACDC, Led Zeppelin, Audioslave, Alice in Chains, Mountain, Deep Purple e muito mais! Se você respira rock, essa é a sua noite pra viver cada acorde e cada refrão com a intensidade que só o Jukadani proporciona

Abertura da casa: 21h00.

Entradas: R$30,00 por pessoa.

Não vendemos antecipados e nem fazemos reservas.

Estacionamento terceirizado em frente ao bar.