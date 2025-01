Pacientes com sintomas de dengue devem procurar os postos sentinelas

A partir desta segunda-feira, 27 de janeiro, Mogi Guaçu passou a contar com dois postos sentinelas, com horário das 7h às 19h, para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas de dengue, sendo a Unidade Básica de Saúde do Jardim Guaçu Mirim, na Zona Sul, e a UBS do Jardim Zaniboni I, Zona Leste. As unidades sentinelas vão funcionar de segunda a segunda, tendo como principal objetivo desafogar os pronto atendimentos.

Nesta segunda-feira, até às 17h, cerca de 88 pacientes passaram pelas duas unidades. Na UBS do Guaçu Mirim foram 60 atendimentos, enquanto na UBS do Zaniboni outras 28 notificações. Os números estão baixos, pois as unidades de pronto atendimento registraram aumento da demanda neste início da semana. Os pronto atendimentos são para os casos considerados graves. Além dos postos sentinelas, a população pode procurar a UBS mais próxima de sua residência para os primeiros atendimentos.

A enfermeira responsável pela UBS do Guaçu Mirim, Andiara Januário dos Santos, contou que o local foi preparado para o atendimento dos pacientes com suspeita de dengue. Em média, os pacientes têm esperado cerca de 20 minutos para serem atendidos. “Após, o cadastro na recepção de dengue, os pacientes já passam pela triagem, pelo médico e é feito o hemograma e a sorologia de hidratação dos mesmos”, disse.

Segundo a profissional de Saúde, somente os casos com classificação de risco com plaquetas abaixo de 50 mil é que os pacientes serão encaminhados para o pronto atendimento do Hospital Municipal Tabajara Ramos ou para as Unidades de Pronto Atendimento, as UPAs.

Postos sentinelas

UBS do Guaçu Mirim

Rua Alcides Toledo, 195, Jardim Guaçu Mirim III

Telefone: (19) 99615.1081 (WhatsApp) – somente para mensagens

UBS do Zaniboni I

Rua Eduardo Figueiredo, 950, Jardim Zaniboni I

Telefone: (19) 3831.4929