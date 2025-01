Combate à dengue: nebulização veicular é feita no Parque Cidade Nova e no Ypê Amarelo

Duas equipes atuam na nebulização veicular em uma das ações de combate à dengue na cidade. Ontem, dia 27 de janeiro, foi iniciado o trabalho em dois bairros: Parque Cidade Nova e Parque Residencial Ypê Amarelo. A ação vai terminar nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro.

A Vigilância Ambiental já definiu quais os próximos bairros que vão receber a nebulização veicular, sendo priorizados, neste momento, os de maior incidência da doença. São eles: Jardim Alto dos Ypês, Jardim Ypê V, Jardim São José e Jardim Santa Cruz.

Além da nebulização veicular, também é feita a nebulização costal. O serviço foi iniciado nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, no Jardim Centenário e no Jardim Cambuí. Outros bairros também vão receber os serviços de nebulização costal e veicular.

Vale ressaltar que já está em funcionamento os dois postos sentinelas para os pacientes com suspeita de dengue com atendimento estendido até às 19h, sendo a UBS do Guaçu Mirim e a UBS do Zaniboni I, inclusive aos finais de semana.