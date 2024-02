Obra das cabeceiras da nova ponte da Avenida Brasil se aproxima da fase final

Seguem avançando os serviços de terraplanagem e compactação das margens direita e esquerda das cabeceiras da nova ponte da Avenida Brasil. Nesta semana, a obra entrou numa nova fase: de aterramento de elevação para atingir a altura necessária de execução da laje de transição, que será em breve a nova via de circulação para motoristas e pedestres. Faltam aproximadamente 1,5m para que essa junção aconteça em ambas as margens.

O secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), Ayltom Martins Júnior, explicou que o aterramento e a compactação das cabeceiras da nova ponte têm como objetivo preparar o terreno, para que, posteriormente, o monumento possa receber toda a infraestrutura como calçadas, guias, sarjetas e a pavimentação asfáltica.

“Após a conclusão desta etapa, vamos iniciar às fases finais da nova ponte da Avenida Brasil, que são a pavimentação asfáltica e o plantio de grama nos taludes laterais para evitar erosões”, comentou ele ao ressaltar que a obra cumpre cronograma. “Estamos dentro do cronograma estipulado e, nesse momento, dependemos somente de condições climáticas favoráveis para conseguiremos também executar a laje de transição da via com a ponte nova até a segunda quinzena de março”.

Entre os serviços finalizados estão a concretagem das transversinas estruturais que compõem a superestrutura da ponte e que têm a função de elevar a rigidez transversal do monumento, assim como o tabuleiro responsável pelo suporte de sustentação para facilitar a travessia e tráfego de veículos. Além disso, também estão concluídas as juntas de dilatação, que são os elementos do tabuleiro que irão vedar as fendas que permitem a movimentação das estruturas, sendo componentes construtivos essenciais para garantir a integridade e a durabilidade da nova ponte.