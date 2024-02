Estão abertas as inscrições para o 13º Festival de Teatro de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu iniciou as inscrições para o 13º Festival de Teatro. Interessados em participar do festival devem realizar as inscrições por meio de preenchimento de formulário no link: https://bit.ly/FestivaldeTeatro_2024.O cadastramento terminará no dia 5 de abril.

As inscrições deverão ser feitas pelo responsável do grupo, desde que tenha idade igual ou superior a 18 anos. Poderão se inscrever grupos de teatro estudantil, amador, profissional e grupos de teatro de cursos livres (arte, música, dança, línguas e demais cursos que não se enquadram na educação básica regulamentada por lei), além de produções independentes.

O evento será realizado nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e 18 de maio, sempre às 20h, no Teatro Tupec, no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo. As datas para as apresentações serão distribuídas por sorteio e a divulgação será feita por meio dos contatos informados na ficha de inscrição.

Em cada dia, uma peça será apresentada e com entrada gratuita ao público, sendo solicitada apenas a doação de gêneros alimentícios ou de higiene pessoal que em prol de entidades de Mogi Guaçu.

A premiação dos vencedores acontecerá no dia 19 de maio, às 15h, na sala de vídeo Célia Maria Stábile. Os ganhadores receberão troféus e valores em dinheiro sendo: R$ 3.000 (1º lugar), R$ 2.000 (2º lugar) e R$ 1.000 (3º lugar). Os grupos que ficarem em 4º, 5º e 6º lugares irão receber, cada um, o valor de R$ 250, além de certificados.

Mais informações sobre o 13º Festival de Teatro de Mogi Guaçu pelo e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3811.8650 (fixo e WhatsApp).