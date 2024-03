No Dia Mundial da Água, Cia de Teatro Parafernália estreia nova temporada de Água à Vista

Na próxima sexta-feira, dia 22 de março, em comemoração ao Dia Mundial da Água, a Cia de Teatro Parafernália estreia a 10ª temporada do espetáculo Água à Vista. O evento é parte do projeto Água, Nosso Bem Mais Precioso, realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, do Governo Federal e patrocinado pela Renovias Concessionária S/A. O espetáculo é gratuito e será realizado no Shopping Boulevard, que fica na Av. Mogi Mirim, n° 210, no Centro, em Mogi Guaçu, às 8h e às 14h. Classificado como livre para todas as idades, o espetáculo promete entretenimento e reflexão.

“Acreditamos que a arte tem o poder de sensibilizar e mobilizar as pessoas. Que este espetáculo inspire reflexões e ações concretas em prol de um futuro mais sustentável para todos nós”, convidou a atriz, gestora cultural e coordenadora executiva da Cia. de Teatro Parafernália, Andréia Nunes.

Cerca de 8.000 pessoas são esperadas ao longo das 40 apresentações pelo estado de São Paulo. “Com muito orgulho e, graças ao importante apoio da Renovias, chegamos ao 10° ano de um projeto tão bonito. É um espetáculo que ao mesmo tempo entretém, faz rir e refletir sobre questões tão importantes como a preservação da água e do meio ambiente”, explica.

A HISTÓRIA – Água à Vista conta a história de dois cientistas e um aventureiro que viajam no tempo em busca de soluções para a crise hídrica na Terra. Presos em 2070, em um mundo devastado pela guerra e escassez de água, encontram em Moisés um guia celestial que os ajuda a buscar alternativas para salvar o planeta. O espetáculo, com texto de Viviane Casteliani e direção de Alexandre Souzah, apresenta reflexões sobre a importância da preservação ambiental e hídrica. Voltado para todas as idades, o projeto contribui para o cumprimento de oito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os espectadores receberão gratuitamente cartilhas educativas e adesivos do projeto para enriquecer a experiência.

Serviço

A apresentação em Mogi Guaçu será no dia 22 de março, às 8h e às 14h, no Shopping Boulevard, que fica na Av. Mogi Mirim, n° 210, no Centro. O espetáculo é gratuito e a classificação é livre e aberta ao público. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: contato@teatroparafernalia.com.br ou pelo telefone: (19) 3362-1259.