Cine Guaçu: Festival de Cinema de Mogi Guaçu será nos dias 25 e 26 de junho com entrada franca

A Secretaria Municipal de Cultura promove a 2ª edição do Cine Guaçu-Festival de Cinema de Mogi Guaçu- nos dias 25 e 26 de junho, no Centro Cultural, com entrada franca. O festival tem como objetivo incentivar a produção audiovisual na região e divulgar o cinema nacional de curta-metragem, além de compor as ações do calendário cultural da cidade.

O Festival de Cinema será iniciado no dia 25 de junho com a Mostra de Cinema da UNICAMP, a partir das 19h, nas dependências da sala de vídeo Maria Célia Stábile do Centro Cultural. Já no dia 26 uma programação especial foi definida para o Cine Guaçu após o chamamento público realizado.

Os seguintes curtas metragens foram selecionados para o Cine Guaçu, sendo as sessões na sala de vídeo do Centro Cultural, a partir das 19h.

Na pele

23 min

Ficção

Mogi Guaçu

Roseira: um tesouro escondido

7 min, 26s

Documentário

Mogi Guaçu

Deixa – estrelado pela consagrada atriz Zezé Motta

15 min

Ficção

Rio de Janeiro

De dentro do quarto

7 min, 41s

Ficção

São Paulo

Santa Teresa

16 min

Ficção

São Paulo

Loja de Inconveniências

11 min

Ficção

Curitiba

Oxum e Iemanjá – Rainhas das Águas

26 min

Documentário

Mogi Guaçu

A história do cara que não quis dormir com a Nhota

2 min, 38s

Ficção

Lindóia

