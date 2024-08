Mogi Guaçu conquista seis medalhas na fase final do 26º Jogos da Melhor Idade do Estado de São Paulo

A delegação de Mogi Guaçu ganhou seis medalhas na 26ª edição da Fase Final Estadual dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), sendo duas de ouro, três de prata e uma de bronze. A competição, que foi disputada entre os dias 12 e 18 de agosto, em Itatiba, teve a participação de 48 atletas guaçuanos – 29 homens e 19 mulheres. A cidade somou 33 pontos e terminou na 11ª colocação do quadro geral de medalhas.

O ponto alto da competição para Mogi Guaçu aconteceu na final do voleibol adaptado masculino, categoria A (60 a 69 anos), disputada no último dia do evento, na qual a cidade conquistou o tricampeonato estadual depois de garantir a vitória por 2 a 1 no tie-break num confronto acirrado contra a equipe de Praia Grande. Também subiu ao degrau mais alto do pódio, o guaçuano Carlos Roberto Ferreira, medalha de ouro nos 1.200 metros livres pela categoria 70/74 anos.

As três medalhas de prata da cidade vieram com os atletas Therezinha Bartarin nos 800 metros livres (75/79 anos); Mariusa Alves no arremesso do peso; e José Francisco Moreira Neto com o tênis individual masculino B. Já a medalha de bronze foi conquistada por Max Augusto dos Santos no tênis de mesa masculino A.

Outros destaques da campanha guaçuana no 26º Jogos da Melhor Idade foram o tênis de mesa feminino B (8º lugar), voleibol masculino B (5º lugar), atletismo feminino (6º lugar) e coreografia A (6º lugar).

A campeã geral dessa edição foi a cidade de Itatiba com 93 pontos, seguida de São Bernardo dos Campos com 80 pontos e Sorocaba com 66 pontos.