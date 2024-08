Rua Lazaro Teodoro de Freitas é contemplada com recapeamento e nova infraestrutura

Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu executou o recapeamento asfáltico em trecho já existente de 333,19 metros lineares da Rua Lazaro Teodoro de Freitas, no Distrito de Martinho Prado Júnior. Na sequência, o trabalho se concentrou na terraplanagem e, depois, no início da instalação de guias e sarjetas de 305,00 metros lineares da implantação de nova infraestrutura de pavimentação asfáltica desse trecho.

A Rua Lazaro Teodoro de Freitas é a última via do pacote de 32 ruas e avenidas da cidade iniciado em 18 de outubro de 2023 por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo e com acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Este é o maior programa de recapeamento asfáltico de ruas e avenidas de Mogi Guaçu e que ainda continua em execução e atinge as quatro regiões da cidade. A Administração Municipal tem investido nos serviços de mobilidade urbana e, até o momento, 174 vias do munícipio já receberam o serviço de nova malha viária em três anos e meio de gestão do prefeito Rodrigo Falsetti.

Vias contempladas nesse pacote

Avenida Gabriela Caruso, no Distrito Industrial João Batista Caruso;

Avenida José Rodrigues Neto (trecho), no Jardim Fantinato;

Avenida Paulista, no Jardim Centenário;

Rua Paulo Cardoso de Faria, no Jardim Boa Esperança;

Rua José Vicente Bueno, no Jardim Boa Esperança;

Rua Aldo Falsetti, no Jardim Nossa Senhora das Graças;

Rua Teodoro de Souza Mendes, no Jardim Nossa Senhora das Graças;

Rua Antônia Ortiz, no Jardim Novo II;

Rua Antônio Bazani, no Jardim Ypê I;

Rua Cianorte, no Jardim Ypê II;

Rua Francisco Alves Pereira, no Jardim Almira;

Rua Inácio Franco Alves, no Parque Cidade Nova;

Rua João Murilo, no Jardim Murilo;

Rua Mateus de Deus, no Jardim Vitória;

Rua Orlando Girard Franco, no Jardim Santa Terezinha;

Rua Pedro Voltane, no Jardim Santa Terezinha II;

Rua Terezinha Ravagnani, no Jardim Victória;

Rua Tomé de Souza, na Vila Paraíso;

Rua Wilsom Martini, no Jardim Samira;

Rua São Benedito e Rua Francisco F. de Paula, no Bairro do Lote;

Rua Manoel de Paula, na Capela;

Rua José de Oliveira, no Guaçu Parque Real;

Rua João Gadanhoto, no Guaçu Parque Real;

Rua Profª. Alice C. Silva, no Jardim Guaçu Mirim I;

Rua Waldemar Armani, no Jardim Guaçu Mirim I;

Rua Pedro Ferreira Alves, no Jardim Paulista;

Rua Antônio Grosgnac, no Jardim Paulista;

Rua Leopoldino Grahl, no Jardim Paulista;

Rua Antonio Carlos de Abreu Sampaio, no Jardim Paulista;

Rua José Gotti, no Desmembramento Kamel II.