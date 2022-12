Jogos de baralho podem estimular raciocínio: conheça 3 exemplos

Cada vez mais operadores de cassinos online estão investindo no Brasil e, à medida que surgem novos websites, se renova também o interesse dos jogadores, que buscam os melhores jogos e as melhores ofertas.

O que muitos não sabem é que os jogos de baralho podem ser muito positivos para o cérebro, estimulando o raciocínio. Conheça 3 jogos de baralho que fazem isso.

Os jogos de cassino fazem um grande sucesso no Brasil e, embora muitos procurem esse tipo de atividade somente por sua componente lúdica, o fato é que alguns dos jogos de azar podem estimular o raciocínio.

Ainda que os caça-níqueis se encontrem entre os favoritos dos brasileiros, juntamente com a cassino roleta ao vivo, o fato é que os jogos de baralho podem ser os maiores aliados quando se trata de desenvolver as estruturas do nosso pensamento.

Jogados nos cassinos online brasileiros, os jogos de baralho surgem muitas vezes com variantes ao vivo, onde um live dealer permite uma experiência bem realista, muito próxima à de um cassino real. Isso foi permitido pela difusão dos recursos de streaming que, como sabemos, foi um gerador de mudança social e comportamental, integrando as rotinas cotidianas dos internautas e mudando suas escolhas.

Diretamente ligado à evolução da tecnologia, o avanço no mercado dos jogos de azar contribuiu para que os jogos se disseminassem e novas possibilidades surgissem.

Alvo do interesse da sociologia e da antropologia, os jogos de cassino acabaram sendo estudados e se comprovou que alguns dos jogos de baralho que encontramos nos cassinos podem ser aliados da mente e estimular o raciocínio.

Deixamos três exemplos de jogos de baralho que estimulam o raciocínio.

1. Baccarat

O Baccarat – ou como nos referimos a ele no Brasil, Bacará, se trata de um jogo que existe em cassinos terrestres e online e que oferece também variantes de vídeo.

Todo esse jogo se ancora em escolhas baseadas nas cartas viradas ao longo do jogo, sendo que o objetivo é conseguir que a mão do jogador tenha uma soma tão próxima de 9 quanto possível, sem ultrapassar esse valor.

Suas regras são semelhantes às do Blackjack, mas muitos acabam preferindo o Bacará por ter regras ligeiramente mais simples e permitir que as apostas se coloquem na mão do jogador, da casa ou no empate.

2. Blackjack

Conhecido também como 21 e, como referimos, semelhante ao Bacará, o Blackjack é um jogo que existe em cassinos reais e digitais e que também conta com variantes ao vivo.

O jogador tenta, nesse jogo, que suas cartas tenham a contagem mais próxima possível de 21, não podendo ultrapassar esse valor.

O fato de se tratar de um jogo de decisões leva o jogador a raciocinar para que cada decisão seja vantajosa e certeira, estimulando assim a mente.

3. Pôquer

Provavelmente é o jogo de baralho mais famoso do mundo e é também um dos que estimula o raciocínio, já que se trata, além de um jogo de sorte, de um jogo de perícia.

O fato de ser possível utilizar estratégias ou fazer bluff o torna um jogo desafiante, onde a mente do jogador está, também, no jogo.