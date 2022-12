Praça do Jardim Esplanada começa a ser revitalizada

Nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, a Praça Reciclando com Arte, no Jardim Esplanada, começou a receber serviços que visam a revitalização da área verde. A ação é feita em conjunto pelas Secretarias Municipais de Obras e Mobilidade (SOM), Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e Serviços Municipais (SSM) e conta com apoio da iniciativa privada.

O prefeito em exercício Major Marcos Tuckumantel esteve no local na tarde de terça-feira, dia 13 de dezembro, com representantes das Secretarias Municipais e o vereador Natalino Tony Silva, morador da região. Eles discutiram sobre as melhorias que precisam ser feitas na praça e definiram as metas de trabalho.

Diversos serviços estão previstos na Praça do Jardim Esplanada, que fica localizada entre a Avenida Pedro Risseto, Rua Águas da Prata e Rua Joaquim Rodrigues, como melhorias no campinho de futebol, novo calçamento e jardinagem. Além disso, toda a iluminação será refeita ou reforçada, assim como bancos instalados.

“É uma somatória de esforços entre as Secretarias Municipais para levar melhorias para os espaços públicos do nosso município. É claro que ainda há muito a que ser feito, mas, aos poucos, temos avançado e concluído a revitalização em diversas áreas verdes e temos contado com o apoio da iniciativa privada, o que beneficia diretamente a população”, comentou o prefeito em exercício.