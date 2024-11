Lacre Solidário: Renovias entrega 49 kg de lacres de alumínio à Apae de Mogi Guaçu

A Renovias formalizou na segunda-feira (28), a entrega de 49 kg de lacres de alumínio à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Mogi Guaçu. Os itens foram arrecadados na Campanha Lacre Solidário, uma das iniciativas socioambientais da concessionária.



A sede da Renovias, em Mogi Mirim, teve dois pontos de coleta. Uma das parceiras da iniciativa foi a escola Maple Bear Mogiana que, na sexta-feira (25), realizou uma atividade relacionada à importância da reciclagem. Os alunos se divertiram com a presença do Econauta, o mascote da campanha que, por anos, tem encantado adultos e crianças em prol da solidariedade e da sustentabilidade.



Já na segunda-feira, na Apae, foram entregues os lacres arrecadados, além de uma cadeira de rodas doada pela Maple Bear. A ação contou com representantes da Concessionária e da escola, que conheceram as instalações da Apae Mogi Guaçu durante a visita.



A campanha Lacre Solidário mobiliza colaboradores da Renovias e incentiva também a participação dos clientes das rodovias e de crianças para a prática da solidariedade e da ação voluntária. A arrecadação de lacres da Renovias foi uma das pioneiras na região entre os anos de 2011 e 2019. Após este período, a campanha foi suspensa para ajuste das diretrizes aplicadas pela concessionária e retornou em agosto do ano passado.



ARRECADAÇÃO 2025

A Campanha Lacre Solidária segue ativa e trará ainda mais benefícios às instituições parceiras. Empresas que quiserem se tornar parceiras do projeto devem entrar em contato com o setor de Responsabilidade Social da Renovias pelo e-mail comunicacao@renovias.com.br



Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.