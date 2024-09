Homem surtado e drogado morre após agressão contra companheira e invasão á domicílio

Um incidente grave ocorreu na madrugada deste domingo (22) na Rua José Pereira, no Jardim Paineiras, onde um homem identificado como L.B.G. morreu após uma série de eventos que começaram com uma invasão de domicílio e culminaram em sua própria agressão.

A Polícia Militar foi acionada por volta da 00h40 para atender uma ocorrência de comportamento suspeito. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram R.L.R., que relatou ter sido agredido por L.B.G. durante uma luta corporal em sua residência. Após o confronto, R.L.R. conseguiu escapar pela janela, enquanto L.B.G. também deixou o local pelas mesmas vias.

Durante a busca nas redondezas, os policiais ouviram barulhos vindos da residência vizinha e realizaram uma abordagem ao entrar no imóvel, onde encontraram S.O. e sua esposa R.P.B. trancados em um quarto. Eles alegaram que um homem havia invadido sua casa e estava quebrando o banheiro.

Com a situação se intensificando, os policiais tentaram negociar com L.B.G., que se rendeu e saiu pela janela da cozinha, apresentando ferimentos visíveis e um corte profundo no pescoço. Ele parecia estar sob efeito de entorpecentes.

O SAMU foi acionado e, devido à gravidade das lesões, L.B.G. precisou ser intubado e foi levado à Santa Casa de Misericórdia. A esposa do agressor compareceu ao local e informou aos policiais que ele havia surtado após consumir álcool e drogas, e a situação se agravou quando ele a ameaçou com uma faca.

L.B.G. não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. A cena foi preservada para perícia técnica, e a ocorrência foi registrada, incluindo os crimes de cárcere privado, ameaça e invasão de domicílio.

O caso foi encaminhado ao plantão policial, onde o delegado Rubens F. L. Melo tomou ciência dos fatos e registrou a ocorrência. A polícia continua investigando o caso.