Tentativa de Homicídio em Estiva Gerbi: Mulher é presa após esfaquear outa mulher

Uma discussão entre duas mulheres terminou em violência na tarde desta segunda (02), resultando em uma tentativa de homicídio no Jardim Ludi. A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h e encontrou a vítima, M. M. S., ao solo com uma facada nas costas, enquanto a indiciada, T. C. E. S., ainda permanecia no local.

Segundo o Boletim de Ocorrência, M. M. S., nascida em agosto de 1967, havia entrado na residência de T. C. E. S., nascida em fevereiro de 1979, após uma discussão. De acordo com a versão da indiciada, a vítima teria tentado agredi-la com uma faca, levando a uma luta corporal entre as duas. Durante a briga, T. C. E. S. conseguiu desarmar M. M. S. e a feriu com o objeto cortante, que, ao que tudo indica, era uma faca sem o cabo.

Os policiais chegaram ao local e encontraram a vítima gravemente ferida, com um objeto perfurante na região das costas, indicando uma possível perfuração do pulmão esquerdo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e M. M. S. foi levada ao Pronto Atendimento de Estiva Gerbi, onde recebeu cuidados médicos e foi estabilizada antes de ser transferida para a Santa Casa de Mogi Guaçu. A última atualização sobre seu estado de saúde indica que ela se encontra grave e passará por cirurgia.

Diante dos fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão a T. C. E. S. pelo crime de tentativa de homicídio. Inicialmente apresentada na Delegacia de Estiva Gerbi, a ocorrência foi encaminhada ao Complexo Policial de Mogi Guaçu, onde a delegada de plantão, Raquel Cazalli, ratificou a prisão da indiciada, que permanece à disposição da Justiça.

A investigação prossegue para apurar todos os detalhes do ocorrido e coletar mais informações sobre o estado da vítima.