Homem embriagado agride amigo e é preso pela Polícia Militar na Avenida Clara Lanzi

Na noite deste sábado (18), a Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu um homem por ameaça, lesão corporal e embriaguez ao volante após uma confusão na Avenida Clara Lanzi Bueno.

De acordo com o registro policial, a equipe da Polícia Militar composta pelos cabos PM P. Henrique, Lepri, Zanetti e Queiroz foi acionada pelo COPOM por volta das 19h45 para atender uma ocorrência de briga no local.

Ao chegar no endereço, os policiais encontraram o suspeito, identificado como R.F.A., contido pela equipe da Companhia de Força Pública (CFP), que já se encontrava no local. Ao ser questionado, o homem admitiu ter ingerido 5 latas de cerveja e, nesse estado de embriaguez, partiu para cima de uma pessoa identificada como K., que tentou defendê-la.

A vítima, amigo do suspeito, foi agredida com diversos socos e passou pelo Pronto Atendimento do Jardim Novo II, onde recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida.

Diante dos fatos, R.F.A. foi conduzido ao Plantão da Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão tomou conhecimento do ocorrido e elaborou o Boletim de Ocorrência, enquadrando o suspeito por ameaça, lesão corporal e embriaguez ao volante. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

A rápida ação da equipe policial foi fundamental para interromper a ação violenta do indivíduo e evitar maiores danos. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.