Veja como a linhaça pode ajudar na saúde cardiovascular

A linhaça, semente proveniente da planta Linum usitatissimum, é rica em nutrientes e possui propriedades benéficas à saúde, incluindo a cardiovascular. Descubra como o consumo de linhaça pode contribuir para a manutenção do bem-estar do seu coração.

Conheça os Benefícios da Linhaça para a Saúde Cardiovascular

A linhaça é uma fonte valiosa de nutrientes que atuam diretamente na saúde do coração, tais como:

Ácidos graxos ômega-3: Esses ácidos graxos essenciais ajudam a reduzir a inflamação e melhorar a função cardíaca.

Fibras: A linhaça é rica em fibras solúveis e insolúveis, que ajudam a controlar os níveis de colesterol e açúcar no sangue.

Lignanas: Esses compostos vegetais possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, protegendo o coração contra doenças.

Propriedades da Linhaça para a Saúde do Coração

As propriedades da linhaça atuam em conjunto para promover a saúde cardiovascular:

Redução do colesterol: Os ácidos graxos ômega-3 e as fibras da linhaça ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL (“ruim”) e aumentar os níveis de colesterol HDL (“bom”).

Controle da pressão arterial: As fibras da linhaça auxiliam na eliminação do sódio do organismo, ajudando a controlar a pressão arterial.

Melhora da função vascular: Os ácidos graxos ômega-3 e as lignanas ajudam a dilatar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação sanguínea.

Proteção contra inflamação: Os ácidos graxos ômega-3 e as lignanas possuem propriedades anti-inflamatórias, protegendo o coração contra danos causados pela inflamação.

Consumo de Linhaça e Redução dos Níveis de Açúcar no Sangue

Além de seus benefícios cardiovasculares, a linhaça também pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue:

Fibras solúveis: Essas fibras formam um gel no estômago, retardando a absorção de açúcar e reduzindo os picos de açúcar no sangue.

Lignanas: As lignanas melhoram a sensibilidade à insulina, o que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue.

O consumo regular de linhaça pode ser benéfico para pessoas com diabetes tipo 2 ou com risco de desenvolver a doença.

Efeitos da Linhaça sobre os Níveis de Colesterol

As sementes de linhaça são uma rica fonte de ácidos graxos ômega-3, que são conhecidos por seus efeitos benéficos sobre os níveis de colesterol.

Estudos têm demonstrado que o consumo de linhaça pode ajudar a reduzir o colesterol LDL (“ruim”) e aumentar o colesterol HDL (“bom”).

Isso ocorre porque os ácidos graxos ômega-3 ajudam a bloquear a produção de colesterol e a aumentar sua remoção do corpo.

Um estudo publicado no “Journal of the American College of Nutrition” descobriu que consumir duas colheres de sopa de linhaça moída por dia durante seis semanas reduziu significativamente os níveis de colesterol LDL em 15%.

Ácidos Graxos da Linhaça e a Prevenção de Doenças Cardiovasculares

Além de reduzir o colesterol, os ácidos graxos ômega-3 da linhaça também possuem propriedades anti-inflamatórias e antitrombóticas.

Isso significa que eles podem ajudar a reduzir a inflamação nas artérias, que é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares.

Além disso, os ácidos graxos ômega-3 da linhaça podem ajudar a reduzir o risco de formação de coágulos sanguíneos, o que pode levar a ataques cardíacos e derrames.

Um estudo publicado no “New England Journal of Medicine” descobriu que consumir uma porção de peixe rico em ômega-3 por semana estava associado a um risco 20% menor de doença cardíaca coronária.

Como Consumir Linhaça para Beneficiar a Saúde do Coração

Existem várias maneiras de consumir linhaça para se beneficiar de seus efeitos protetores ao coração. Também tem farinha de linhaça para que serve.

Adicione sementes de linhaça moída à aveia, iogurte ou salada.

Use farinha de linhaça em assados ou panquecas.

Tome óleo de linhaça como suplemento.

É importante notar que as sementes de linhaça inteiras não são digeríveis, portanto, elas precisam ser moídas antes de serem consumidas.

A quantidade recomendada de linhaça para benefícios à saúde cardiovascular é de uma a duas colheres de sopa por dia.

Conclusão

As sementes de linhaça são um alimento incrivelmente saudável que pode ajudar a proteger contra doenças cardiovasculares.

Seus ácidos graxos ômega-3 podem ajudar a reduzir o colesterol, diminuir a inflamação e reduzir o risco de formação de coágulos sanguíneos.

Incluir a linhaça em sua dieta é uma maneira simples e eficaz de melhorar sua saúde cardíaca.