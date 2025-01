GCMs recuperam motocicleta furtada que estava sendo “depenada” por bandido no Santa Felicidade

No começo da semana, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) realizaram a apreensão de uma motocicleta Yamaha MT03 ABS azul, modelo 2019/2020, que estava completamente desmontada em um quintal na Rua 03, no bairro Chácaras Santa Felicidade, região rural ao norte da cidade.

A ação teve início quando o GCM Luís, integrante do Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas (GTAM), percebeu uma atitude suspeita de um indivíduo nas proximidades. Ao se aproximar, o homem fugiu pulando o muro de uma propriedade vizinha, deixando o portão aberto. Essa situação chamou a atenção dos GCMs, que imediatamente solicitaram apoio das demais equipes, incluindo o supervisor Fernandes, Lucas, Gisele, Ralph, Salvador e Neto.

Durante a verificação do local, os agentes se depararam com a motocicleta desmontada, o que levantou suspeitas sobre sua origem. Após consulta, foi confirmado que a moto possuía queixa de furto registrada. Diante dos fatos, a GCM apreendeu o veículo e o encaminhou para a Polícia Civil, onde será apresentado para as devidas providências legais.

A ação rápida e eficiente dos guardas civis foi fundamental para a recuperação do bem furtado e para a manutenção da segurança na região. A GCM ressalta a importância da colaboração da população e pede que qualquer atividade suspeita seja imediatamente comunicada às autoridades.